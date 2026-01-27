  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের জন্য খারাপ লাগছে স্কটল্যান্ডের

শেষ পর্যন্ত আর বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের সরে দাঁড়ানোয় সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে বাংলাদেশের বাদ পড়ায় সহানুভূতি জানিয়েছেন স্কটিশ ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী ট্রুডি লিন্ডব্লেড।

স্কটল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী জানিয়েছেন, আকস্মিক সুযোগ পেলেও তারা পুরোপুরি প্রস্তুত। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভিসার কাজ শেষ করা এবং টিকিট কাটা।

২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় গ্রুপ ‘সি’-তে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। ২০২১ এর আসরে বাংলাদেশকে হারিয়েছিল স্কটিশরা। এবার বাংলাদেশ বাদ পড়ায় শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপে সুযোগ পেল স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশের জন্য সহমর্মিতা আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাহী ট্রুডি লিন্ডব্লেড বলেন, ‘অবশ্যই আছে। বাংলাদেশ দলের প্রতি আমাদের পুরো সহানুভূতি আছে।’

বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেলেও এভাবে কখনোই বিশ্বকাপ খেলতে না চাওয়ার বিষয়টি স্পট করেছেন লিন্ডব্লেড। তিনি বলেন, ‘আমরা কখনোই এভাবে বিশ্বকাপে যেতে চাইনি। বিশ্বকাপের একটি নির্দিষ্ট বাছাইপ্রক্রিয়া আছে। কেউই এমন পথে বিশ্বকাপে খেলতে বা আমন্ত্রণ পেতে চায় না। আমরা বুঝি, আমাদের অংশগ্রহণটা একেবারেই ব্যতিক্রম পরিস্থিতির ফল। আর সে কারণেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য আমাদের খারাপ লাগছে।’

গ্রুপ পর্বে স্কটল্যান্ড লড়বে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া ইতালির বিপক্ষে।

