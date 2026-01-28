প্রথম টি-টোয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পাত্তাই পেলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পাত্তাই পেলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পার্লে প্রোটিয়ারা জিতেছে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।
অথচ চ্যালেঞ্জিং পুঁজিই গড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭ উইকেটে ১৭৩ রানের সংগ্রহ ছিল সফরকারীদের। ৩২ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় ৪৮ রানের ইনিংস খেলেন সিমরন হেটমায়ার।
ব্রেন্ডন কিং ১৬ বলে ২৭, রস্টন চেজ ১৮ বলে ২২ আর শেষদিকে রভম্যান পাওয়েল ২৫ বলে খেলেন অপরাজিত ২৯ রানের ইনিংস।
জবাবে অধিনায়ক এইডেন মার্করামের ব্যাটিং তাণ্ডবে সহজ জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। মার্করাম ৪৭ বলে ৯ চার আর ৩ ছক্কায় খেলেন ৮৬ রানের ইনিংস।
এছাড়া লুহান ডি-প্রিটোরিয়াস ২৮ বলে ৪৪, রায়ান রিকেলটন ৩২ বলে করেন অপরাজিত ৪০ রান।
এমএমআর