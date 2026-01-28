ব্রুক-তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ জয় ইংল্যান্ডের

ব্রুক-তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ জয় ইংল্যান্ডের
৩৫৮ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করে লড়াইটা করলো ঠিকই শ্রীলঙ্কা। কিন্তু পার্থক্য হয়ে রইলো হ্যারি ব্রুকের ইনিংসটাই। ব্রুক-ঝড়ের সঙ্গে পেরে উঠলো না শ্রীলঙ্কা।
কলম্বোতে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে লঙ্কানদের ৫৩ রানে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ইংল্যান্ড।
প্রথমে ব্যাট করে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৩ উইকেটে ৩৫৭ রানের পাহাড় গড়ে ইংলিশরা। জবাবে ৪৬.৪ ওভারে ৩০৪ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা।
ইংল্যান্ডের জো রুট তুলে নেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ২০তম সেঞ্চুরি, ব্রুক তৃতীয়। ১০৮ বলে ১১১ রানের ইনিংসে ৯টি চার আর একটি ছক্কা হাঁকান রুট। কিন্তু ব্রুক ছিলেন রীতিমত ভয়ংকর। ৪০ বলে ফিফটি করার পর আর মাত্র ১৭ বল খেলে (৫৭ বলে) সেঞ্চুরি পূরণ করে ফেলেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত ৬৬ বলে ১৩৬ রানের দানবীয় এক ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন ব্রুক। বিধ্বংসী এই ইনিংসে ১১টি চারের সঙ্গে তিনি হাঁকান ৯টি ছক্কা!
জবাবে ২০২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বড় পরাজয়ের শঙ্কায় পড়লেও পবন রথনায়েকের লড়াকু সেঞ্চুরিতে ঘুরে দাঁড়ায় লঙ্কানরা। রথনায়েকেই আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অনেকটা সময়। ৪৭তম ওভারে এসে শেষ ব্যাটার হিসেবে ফেরেন তিনি।
১১৫ বলে রথনায়েকের ১২১ রানের লড়াকু ইনিংসটিতে ছিল ১২ বাউন্ডারি আর ১টি ছক্কার মার। এর আগে ২৫ বলে ৫০ রান করে ভালো একটা সূচনা দিয়েছিলেন ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা। তবে শেষ পর্যন্ত ৪৬.৪ ওভারে ৩০৪ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা।
