  2. খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে বিদায় ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী শিয়াটেকের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী একক থেকে বিদায় হয়ে গেলো ছয়বারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী পোল্যান্ডের ইগা শিয়াটেকের। মেলবোর্ন পার্কে বুধবার অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিশ্বের দুই নম্বর তারকাকে ৭-৫, ৬-১ সরাসরি সেটে হারিয়েছেন কাজাখস্তানের পঞ্চম বাছাই এলেনা রাইবাকিনা।

শিয়াটেকের বিপক্ষে প্রথম সেটে লড়াই জমলেও দ্বিতীয় সেটে একচেটিয়া আধিপত্য দেখান রাইবাকিনা। শক্তিশালী সার্ভ ও আক্রমণাত্মক রিটার্নে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে সহজেই ম্যাচ নিজেদের করে নেন তিনি।

সেমিফাইনালে ওঠার পথে এই দাপুটে জয় রাইবাকিনার আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তিনি মুখোমুখি হবেন জেসিকা পেগুলা ও আমান্ডা আনিসিমোভার মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ীর।

এদিকে শিয়াটেকের বিদায়ে নারী এককের ড্রয়ে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এখন দেখার বিষয়, রাইবাকিনা কি শেষ পর্যন্ত মেলবোর্নে নিজের প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ট্রফি ঘরে তুলতে পারেন কি না!

