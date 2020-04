রাহুলের ছবির সমুদ্রে কোহলিকে খুঁজে পাচ্ছেন কি?

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন মানুষজন। সময় যেন কাটতেই চাইছে না। এক জায়গায় আর কতক্ষণ থাকা যায়! কিন্তু উপায় নেই, যতদিন এই ভাইরাসের প্রকোপ না কমছে সাবধানে তো থাকতেই হবে।

যদি সময় একদমই কাটতে না চায়, তবে বসে বসে বিরাট কোহলিকে খুঁজুন। কোহলিকে কোথায় পাবেন? না, কাছে পাওয়া যাবে না। তবে আইসিসির মজার এক খেলায় কোহলিকে নিয়ে অনেকটা সময় পার করে দিতে পারবেন।

লকডাউনে গৃহবন্দি হয়ে সময় কাটাতে বিনোদনের খোঁজে মানুষ। এই আবহেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) একটি মজার খেলার ব্যবস্থা করল ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য।

নিজেদের টুইটার হ্যান্ডল থেকে বুধবার একটি ছবি পোস্ট করেছে আইসিসি। নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডের সেই ছবিতে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটার লোকেশ রাহুলের অসংখ্য মুখ।

কিন্তু আসল রহস্যটা আইসিসি ফাঁস করেছে ছবির ক্যাপশনে। ছবিটি আপলোড করে তারা লিখেছে, ‘লোকেশ রাহুলের এই সমুদ্রের মধ্যে বিরাট কোহলিকে খুঁজে পাচ্ছেন?’

আসলে রাহুলের অসংখ্য ছবির মধ্যেই রয়েছে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির একটি ছবি। সেই ছবি খুঁজে বের করতে নেটিজেনদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।





Can you spot Virat Kohli in this sea of KL Rahuls? pic.twitter.com/nDR8K2FBvL