সুশান্তের মৃত্যুতে স্তব্ধ ভারতের ক্রিকেটাঙ্গনও

বলিউডি সিনেমার নায়কের চেয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করার কারণে ভারতীয় ক্রিকেটেরও যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের ক্রিকেট আঙিনায় আলাদা একটা পরিচিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন বলিউডেন এই সুদর্শন নায়ক। সফল ক্যারিয়ারে তার অভিনীত প্রায় সমস্ত সিনেমাই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

তবুও রোববার বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে সেই সুশান্ত সিং রাজপুতের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করার পর থেকে ভারতীয় সিনেমাপাড়ার মত শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রিকেটাঙ্গনেও। রিল লাইফ ধোনির আত্মঘাতি হওয়ার খবর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কারোরই।

রাজপুতের মৃত্যুর খবর শুনে হরভজন সিং যেমন টুইটে বললেন, ‘দয়া করে আমাকে কেউ বলুন খবরটা মিথ্যে।’ হরভজনের মতো অনেকেই হয়তো চেয়েছেন যাতে খবরটা মিথ্যে হয়; কিন্তু সকলকে অবাক করে মাত্র চৌত্রিশেই ‘কুইট’ করলেন সুশান্ত।

তার মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত শচিন টেন্ডুলকারও। টুইটে মাস্টার-ব্লাস্টার লিখেছেন, ‘সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর খবর শুনে আমি স্তম্ভিত। দারুণ প্রতিভাবান তরুণ একজন অভিনেতা। তার পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি আমার সমবেদনা। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।’

Shocked and sad to hear about the loss of Sushant Singh Rajput.

Such a young and talented actor. My condolences to his family and friends. May his soul RIP. pic.twitter.com/B5zzfE71u9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 14, 2020

একইভাবে এই অভিনেতার মৃত্যুর ঘটনায় বিরাট কোহলিও শোক জানিয়েছেন। ‘সুশান্ত সিং রাজপুতের ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত। খবরটা হজম হতে সময় লাগবে। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। ঈশ্বর তার পরিবার-পরিজনদের শক্তি দান করুক এই কঠিন সময়ে।’

Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends — Virat Kohli (@imVkohli) June 14, 2020

সাবেক অল-রাউন্ডার ইরফান পাঠান আবার পুরনো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সুশান্তের স্মৃতিতে। বরোদার এই অল-রাউন্ডার লিখেছেন, ‘তাজ হোটেলের জিমে শেষবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি ওর কেদারনাথ ছবিতে অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে ও আমাকে বলেছিল, পারলে ছিছোড়ে সিনেমাটা দেখো। তোমার ভালো লাগবে।’

সানিয়া মির্জাও সুশান্তের সঙ্গে কাটানো কোনও এক মুহূর্তের কথা শেয়ার করে লিখেছেন, ‘তুমি বলেছিলে কোনো একদিন একসঙ্গে টেনিস খেলবে। যেখানে গিয়েছো অনাবিল আনন্দ ভাগ করে নিয়েছো। আমরা জানতেও পারলাম না কোন যন্ত্রণা তোমায় কুঁড়ে-কুঁড়ে খাচ্ছিল। পৃথিবী তোমায় মিস করবে। আমি এটা লেখার সময়ও কেঁপে চলেছি। শান্তিতে ঘুমাও বন্ধু।’

Sushant you said we would play tennis together one day .. you were so full of life and laughs .. spreading smiles everywhere you went.. we didn’t even know you were hurting this bad the world will miss you .. shaking while I write this .. RIP my friend — Sania Mirza (@MirzaSania) June 14, 2020

এছাড়াও সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরেন্দর শেবাগ, মোহাম্মদ কাইফ, মোহাম্মদ শামিরা।

আইএইচএস/