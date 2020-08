আপনি সবসময় আমার অধিনায়ক থাকবেন : ধোনিকে কোহলি

মহেন্দ্র সিং ধোনি তার অবসরের কথা জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) টুইটার প্রোফাইলে দেয়া হয় ধোনির ছবিযুক্ত কভার ছবি। যেখানে ধন্যবাদ জানানো হয় দেশের কিংবদন্তি অধিনায়ক। শুধু এটুকুতেই থেমে যায়নি বিসিসিআই।

একদিন সময় নিয়ে হলেও ধোনিকে উৎসর্গ করে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। প্রায় সাড়ে ৪ মিনিটের সেই ভিডিওতে ভারতের হয়ে ধোনির স্মরণীয় সব মুহূর্তের দৃশ্য রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি বর্তমান হেড কোচ রাবি শাস্ত্রী ও অধিনায়ক বিরাট কোহলিসহ দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের স্মৃতিচারণও রাখা হয়েছে।

যেখানে নিজের বক্তব্যের শেষে লেফট্যানেন্ট কর্ণেল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে স্যালুট জানিয়েছেন কোচ রাবি শাস্ত্রী এবং অধিনায়ক কোহলি জানিয়েছেন, ধোনিই সবসময় থাকবেন তার অধিনায়ক। এছাড়া রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, জাসপ্রিত বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা ও ইয়ুজভেন্দ্র চাহালরাও শুভকামনা জানিয়েছেন ধোনির পরবর্তী জীবনের জন্য।

কোহলি বলেছেন, ‘জীবনে অনেক সময় আছে, যখন বলার জন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে। আমি শুধু এটুকু বলবো, আপনি (ধোনি) এমন একজন ছিলেন যে সবসময় বাসের শেষ সিটে বসে সবার খেয়াল রাখতেন, সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতেন নিজের মতো।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা একসঙ্গে অনেক মধুর সময় কাটিয়েছি। আমাদের বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া সবসময় দারুণ ছিল কারণ আমরা অভিন্ন লক্ষ্যে এগিয়েছি। আর সেটি ছিল ভারতকে জেতানো। আপনার অধীনে খেলা সবসময়ই ভালো লাগার। আমার ওপর আস্থা রেখেছেন আপনি। আমি সবসময় বলি, আবারও বলছি, আপনি সবসময় আমার অধিনায়ক থাকবেন।’

#ThankYouMSDhoni



As MS Dhoni calls it a day on his glorious career, #TeamIndia members recall fond memories and pay their heartfelt tributes to the former captain.



Watch the full video - https://t.co/VLs1CtQ21S