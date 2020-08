অভিনব এক ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব ইরফান পাঠানের

তাদের কেউ সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কেউ অবসর ঘোষণা করেছেন বেশ আগে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের সাবেক রথি-মহারথিরা যদি বর্তমানে খেলা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাদের বিপক্ষে মাঠে নামে, তাহলে কেমন দেখা যাবে?

ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠানোর প্রস্তাবটি যদি বিবেচনায় আনা হয় এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদি এ নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে নিশ্চিত মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে বিরেন্দর শেবাগ, গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড় কিংবা ভিভিএস লক্ষ্মণদের। শুধু তাই নয়, সদ্য অবসরে যাওয়া মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং সুরেশ রায়নাকেও দেখা যাবে এই ম্যাচে।

ভারতের অনেক ক্রিকেটপ্রেমীই হয়তো আবারও একবার ব্যাট হাতে দেখতে চান লক্ষ্মণের কবজির মোচড়ে চার, যুবরাজের ফ্লিক, ধোনির হেলিকপ্টার শট, শেবাগের মারকাটারি ব্যাটিং অথবা দ্রাবিড়ের সেই বিখ্যাত ডিফেন্স। অন্যদিকে, কেউ কেউ আবার জহির খানের সেই বিষাক্ত সুইংয়ের সাক্ষী থাকতে চান।

এবার ক্রিকেটপ্রেমীদের সেই মনের কথাই প্রকাশ্যে বলে দিলেন ইরফান পাঠান। বিদায়ীম্যাচ না খেলেই অবসর নেওয়া ক্রিকেটারদের সঙ্গে বর্তমান ভারতীয় দলের একটি ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব দিলেন সাবেক এই পেসার। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই সংক্রান্ত একটি পোস্টও করেন। সেখানে অবসর নেওয়া ক্রিকেটারদের নিয়ে একটি একাদশও তৈরি করে দিয়েছেন তিনি।

ওই পোস্টে ইরফান লেখেন, ‘যে সব ক্রিকেটার বিদায়ী ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেয়েই অবসর নিয়েছেন, তাদের সবার জন্য একটি ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হোক। এমন অনেকেই আছেন যারা এটা চান। সে সব সাবেক ক্রিকেটার এবং বর্তমান ভারতীয় দলের মধ্যে যদি একটি চ্যারিটি তথা ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হয়, তাহলে কেমন হয়?’



এরপরই নিজের একাদশ তৈরি করে দেন ইরফান। তাতে কোনো অধিনায়কের নাম না থাকলেও রাহুল, লক্ষ্মণ থেকে শুরু করে সদ্য অবসর নেওয়া মহেন্দ্র সিং ধোনির নামও রয়েছে।

দেখে নিন ইরফানের সেই একাদশ : বিরেন্দর শেবাগ, গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, যুবরাজ সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনি, সুরেশ রায়না, ইরফান পাঠান, অজিত আগারকর, জহির খান এবং প্রজ্ঞান ওঝা।

এরই মধ্যে অবশ্য খবর বেরিয়েছে, ধোনির জন্য আইপিএলের পর একটি ফেয়ারওয়েল ম্যাচের আয়োজন করতে পারে বিসিসিআই। এখন দেখার বিষয়, বিসিসিআই ইরফানের এই পরামর্শই মেনে নেয় কি না।

Many people are talking about a farewell game for retired players who didn't get a proper send-off from the game. How about a charity cum farewell game from a team consisting of retired players vs the current Indian team? pic.twitter.com/diUiLXr9XQ