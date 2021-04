অভিনয়ে নাম লেখালেন পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার

গতবছরের আগস্টে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের পুনর্জন্ম ঘটেছে পাকিস্তানের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ফাওয়াদ। দীর্ঘ ১১ বছরে ৮৮ টেস্ট ম্যাচ মিস করার পর অবশেষে ফের টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় এরই মধ্যে দুইটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলে নিজের জায়গাও পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যান।

তবে এবার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের পাশাপাশি অভিনয়েও নিজের নাম বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফাওয়াদ। উর্দুফ্লিক্সের আসন্ন ওয়েব সিরিজে 'খুদকাশ মুহাব্বাত'-এ অভিনয় করেছেন ফাওয়াদ। যা অতি শিগগিরই মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন করাচির এই ক্রিকেটার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ওয়েব সিরিজের ট্রেইলার আপলোড করে তিনি লিখেছেন, 'আনন্দের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি, উর্দুফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ খুদকাশ মুহাব্বাতের মধ্য দিয়ে অভিনেতা হিসেবে আমার অভিষেক হতে চলেছে।'

Conspicuously delighted to announce my debut as an actor in the upcoming Urdu flix web series “Khudkash Muhabbat”. I hope you guys like me in the acting ground as much as you did in the cricket ground! Your prayers, love and support matter the most.#UrduFlix #KhudkashMuhabbat pic.twitter.com/qynHDruArA