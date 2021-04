এবারের আইপিএলের সেরা ক্যাচ! (ভিডিও)

এ কী ক্যাচ ধরলেন রবি বিষ্ণুই! সুনিল নারিনের নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এভাবে আউট হয়েছেন, মানতে পারছিলেন না কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার।

যে ক্যাচটিকে বলা হচ্ছে এবারের আইপিএলের সেরা ক্যাচ। সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্স আর পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচে নেয়া বিষ্ণুর সেই ক্যাচের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন ভাইরাল।

ম্যাচে হেরেছে পাঞ্জাব কিংস। উইকেট না পেলেও দারুণ বোলিং করেছেন রবি বিষ্ণুই (৪ ওভারে ১৯ রান)। কিন্তু বোলিং দিয়ে নয়, ২০ বছর বয়সী এই লেগস্পিনার সোমবার নজর কেড়েছেন তার দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে।

১২৪ রানের ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল কলকাতা। তৃতীয় ওভারটি করতে আসেন বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং। ওই ওভারের শেষ বলটি ডিপ মিডউইকেটে তুলে দিয়েছিলেন নারিন।

উঁচুতে উঠা সেই বল দুই ফিল্ডারের মাঝখানে পড়ে এক ড্রপে হয়তো বাউন্ডারি হয়ে যেতো। কিন্তু দৌড়ে এসে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে সেই ক্যাচ নিয়ে নেন বিষ্ণুই। দুই হাত মেলে যেভাবে পড়েছিলেন মাটিতে, আরেকটু হলে চোয়াল ভাঙতে বসেছিল! তবু ক্যাচ ছাড়েননি তিনি, যে ক্যাচ নিয়েই এখন আলোচনা।

বিষ্ণুর সেই দুর্দান্ত ক্যাচে ৩ উইকেটে ১৭ রানে পরিণত হয় কলকাতা। তাদের পেয়ে বসেছিল হারের শঙ্কাও। তবে রাহুল ত্রিপাথির ৩২ বলে ৪১ আর অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানের ক্যাপ্টেনস নকে (৪০ বলে অপরাজিত ৪৭) ভয় কাটিয়ে জয় তুলে নেয় কলকাতা।

