ক্রিকেট খেলছে হাতি, ভাইরাল ভিডিও

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্তদের নিয়মিত বিনোদন দেয়ার ক্ষেত্রে বেশ সুনাম রয়েছে ইংলান্ড ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনের। শনিবারও তিনি হাতির ক্রিকেট খেলার একটি ভিডিও দিয়েছেন তার টুইটারে, যা রীমিতো ভাইরাল হয়েছে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, অধিনায়ক মাইকেল ভনের দেয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি হাতি তার শুঁড় দিয়ে ক্রিকেট বলকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর বল ছুড়ছেন তার সতীর্থ মানুষ ক্রিকেটাররা। তার এসব শট দেখে তার সতীর্থরা উল্লাস করছেন।

ভন টুইটারে এই ভিডিও দিয়ে ক্যাপসনে লিখেছেন, ‘নিশ্চিতভাবেই হাতিটির ইংল্যান্ডের পাসপোর্ট রয়েছে!!’। তার এই ভিডিও সাদরেই গ্রহণ করেছেন ভক্তরা। অনেকেই নানা রকমের মন্তব্য করেছেন এতে।

একজন লিখেছেন, ‘এই পিচ ভয়ঙ্কর, ইংল্যান্ডের খেলোয়াররা এতে খেলতে পারবেন না। আরেকজন লিখেছেন, ‘ডেভিড মালানের চেয়ে হাতিটিকে অনেক দক্ষ মনে হয়েছে, মালানের জায়গায় ওকে নিন।’

৪৬ বছরের ভন তার স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্য সুপরিচিত। সম্প্রতি আইপিএলএ’র সর্বশেষ আসরের প্রতি তার সমর্থনের কথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন ভন। আইপিএল বাতিলের আগে ভন জানান, এই লিগ চালিয়ে নেয়া উচিত। করোনা মহামারিতে কোটি কোটি মানুষের আনন্দের কারণ এই আইপিএল। এ কারণেই টুর্নান্টেটি চালিয়ে নেয়া উচিত।

তিনি টুইটারে বলেন, ‘আমি মনে করি আইপিএল চালিয়ে নেয়া উচিত। প্রতিটি সন্ধ্যায় আইপিএল যে বিনোদন বয়ে আনে, এই সময়ে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিতব্য সিরিজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে, তা ভেবে আমি শঙ্কিত। যদিও দুেই দেশের ক্রিকেটাররাও আইপিএল খেলছেন।’

আইপিএলএর প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়ে এবং ওই সিরিজ না খেলার জন্য ভন ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি।

Have you seen an elephant playing cricket? Well he is better than many international players.

pic.twitter.com/WrJhnYTboW