ভারত-আফগান ম্যাচ পাতানো ছিল না, বলছেন সাবেক পাক ক্রিকেটাররা

ক্রিকইনফো, ক্রিকবাজ কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় যারা খেলে দেখছেন, তারা সবাই বলবেন গতকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ম্যাচ চলছিল। তবে লড়াইটা তো চলছিল আসলে তিন দলের! হ্যাঁ, যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ম্যাচ চলাকালীন চোখ রেখেছিলেন, তাদের কাছে অন্তত তেমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

এদিন, ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচের তৃতীয় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানি ভক্ত-সমর্থকরা। ভারতের কাছে ম্যাচের শুরু থেকেই আফগানিস্তানকে কাবু হতে দেখে পাকিস্তানিরা ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরগরম করে তোলে।

তবে নিজেদের ভক্ত-সমর্থকদের এমন কথাকে পাত্তা দিচ্ছেন না পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররাই। ম্যাচ শেষে পাতানো ম্যাচ বলে অভিযোগ তোলা ‘অসুস্থ’ সমর্থকদের অনেকে তো একহাত নেনও।

Please stop talking about the match being pre-decided or doctored. Such things leave a bad taste. I am backing Afghanistan & India both. Lets see if any one of them pulls off a miracle & goes through.



