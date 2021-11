কোহলির ৯ বছর আগের টুইট নিয়ে পাকিস্তানিদের রসিকতা

এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শেষ ভারতের। তবে পাকিস্তানে যেন ‘ঈদ’ চলছে। বিরাট কোহলির ৯ বছর আগে করা এক টুইটে ঝাঁকে ঝাঁকে পাকিস্তানি করছেন নানারকম রঙ-তামাশা।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২০১২ এশিয়া কাপে ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। ২০১২ এর ২০ মার্চ কোহলি টুইট করেছিলেন, ‘আগামীকাল বাড়ি যাচ্ছি। মন ভালো না।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তানের পরাজয়ের পর ঝাঁক বেঁধে পাকিস্তানিরা কোহলির ৯ বছর আগের টুইটে রসিকতা শুরু করে দিয়েছেন। কোনো এক পাকিস্তানি গ্যালারিতে পাকিস্তানিদের ‘বাই বাই ইন্ডিয়া’ প্ল্যাকার্ড হাত দাঁড়ানো ছবি পোস্ট করেন।

কেউ আবার কোহলির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সমবেদনা। আগামী বিশ্বকাপের জন্য শুভকামনা। তোমরা নেই তো কি হয়েছে, পাকিস্তান তো এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। শিরোপা আমরাই জিতব।’

আরও একজন তো রসিকতার মাত্রাটাকে আরও একটু উপরে নিয়ে গেছেন। তিনি রনবীর কাপুরের ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ সিনেমার ‘আচ্ছা চালতা হু’ গানের ভিডিওতে এডিট করে কোহলির মুখ লাগিয়ে দেন।

Sympathy from Pakistan is with you, best of luck for next time

But don't worry as an Asian team Pakistan is in the tournament and we Will win the world cup.