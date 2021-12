অশ্বিনের টুইটের পর ‘ভেরিফাইড’ হলেন এজাজ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে খুব একটা সরব নন নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল। কালেভদ্রে দুই-একবার টুইটারে নিজের উপস্থিতি জানান দেন তিনি। এ কারণেই হয়তো তার টুইটার প্রোফাইল ভেরিফাইড করতে আগ্রহ দেখায়নি কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু এখন তো এজাজ প্যাটেল আর সাধারণ কেউ নন! ক্রিকেট ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় বোলার হিসেবে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়ার অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মুম্বাইয়ে জন্ম নেওয়া এজাজ। এরপর থেকে রীতিমতো সুপারস্টারই হয়ে গেছেন তিনি।

অথচ আজ বিকেল পর্যন্তও তার টুইটার প্রোফাইল ছিল অন্যান্য সাধারণ ইউজারদের মতো। যেখানে নামের পাশে ছিল না কোনো ভেরিফাইড নীল টিক চিহ্ন, অনুসারী তথা ফলোয়ারও ছিল মাত্র ছয় হাজারের আশপাশে। যা একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের জন্য বড্ড বেমানান।

সেই এজাজের প্রোফাইলেই সন্ধ্যার পর থেকে দেখা যাচ্ছে ভেরিফাইড চিহ্ন এবং ফলোয়ারও বাড়ছে তরতর করে। এরই মধ্যে ১৪ হাজারের বেশি ফলোয়ার হয়ে গেছে তার। যা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কারণে।

Dear @verified , a ten wicket bag in an innings definitely deserves to be verified here! @AjazP