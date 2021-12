ওয়ার্ন-ম্যাকগ্রার পর এলিট ক্লাবে নাম লিখলেন লিয়ন

ইংল্যান্ড দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয় দিন শেষে মনে হচ্ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-ই হবে গ্যাবা টেস্টে। কিন্তু চতুর্থ দিনের সকালে সব উত্তেজনা পানি করে দিলেন নাথান লিয়ন। অসি অফস্পিনারের ঘূর্ণিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো ইংলিশরা। হারলো ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

লিয়ন ৯১ রান খরচায় শিকার করেছেন ৪ উইকেট। এর মধ্যে তৃতীয় উইকেটে ডেভিড মালান আর জো রুটের ১৬২ রানের জুটিটি ভেঙেই ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার করে দেন এই অফস্পিনার। মালানকে সাজঘরে ফিরিয়ে নিজেও নাম লেখান ৪০০ উইকেটের এলিট ক্লাবে।

