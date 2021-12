মাঠে চলছে খেলা, গ্যালারিতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রেমকাহিনি

রথ দেখা এবং কলা বেচা- যেন একসঙ্গে দুটিই চলছিল ব্রিসবেনে গ্যাবা স্টেডিয়ামে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যকার গ্যাবা টেস্টের তৃতীয় দিনের যখন খেলা চলছিল, তখন গ্যালারিতে চলছিল প্রেম নিবেদনের কাহিনি। অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবীকে প্রেম নিবেদন করছেন ইংল্যান্ডের প্রেমিক। দিলেন বিয়ের প্রস্তাব। মুচকি হেসে সানন্দে সেই প্রস্তাবে ‘হ্যাঁ’ও বলে দিলেন বান্ধবীটি।

গ্যাবায় প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের তখন প্রথম সেশনে ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে। হঠাৎই এক চ্যানেলের ক্যামেরা ধরল এক ইংল্যান্ড সমর্থকের ওপর। যার নাম, রব। হাঁটু মুড়ে বসে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন বান্ধবীকে। সেই বান্ধবী আবার অদ্যোপান্ত অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক।

প্রেম নিবেদনের এমন দৃশ্য ততক্ষণে স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনেও দেখানো হচ্ছে। আংটি নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া চলছে। বান্ধবী ন্যাট তখন লাজুক। তার মুখে লেগে রয়েছে হাসি। অবশ্য হ্যাঁ, বলতেও খুব বেশিক্ষণ সময় নিলেন না ন্যাট।

অ্যাসেজ মানেই গনগনে উত্তেজনা। বার্মির আর্মির টিটকিরি থাকবে। পাল্টা দেবেন অস্ট্রেলিয়ান সমর্থকরাও। অ্যাসেজে এসব নতুন কিছু নয়। কিন্তু শুক্রবারের গ্যাবার গ্যালারি যে মুহূর্তের সাক্ষী থাকল, সেটা নিঃসন্দেহে অভিনব।

একটি চ্যানেলের খবরে বলা হয়েছে, ন্যাটের সঙ্গে রবের প্রথম দেখা প্রায় বছর চারেক আগে। সেটাও অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাসেজ চলাকালীনই। তারপর থেকেই নাকি ভাল লাগার শুরু। চার বছর পর সেই অ্যাসেজেই বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন তিনি।

এর আগেও গ্যাবা দেখেছে প্রেম নিবেদনের দৃশ্য। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের অ্যাসেজ চলাকালীন দ্বিতীয় দিনে ঠিক একইরকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। মাইকেল নামে এক যুবক হাঁটু মুড়ে বসে টরিকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। টরি লাজুক হেসে সম্মতি দিচ্ছেন। এমন ছবি দেখে গ্যাবার গ্যালারিও মুগ্ধ হয়েছিল।

