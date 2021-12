অবসরের ঘোষণা দিলেন রস টেলর

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটার রস টেলর। নিউজিল্যান্ডের চলতি গ্রীষ্ম মৌসুম শেষে আর আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেখা যাবে না ৩৭ বছর বয়সী এ অভিজ্ঞ ব্যাটারকে।

সাদা পোশাকের টেস্ট ক্রিকেটে টেলরের শেষটা হবে বাংলাদেশের বিপক্ষে আসন্ন দুই ম্যাচের সিরিজ দিয়ে। এরপর আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবেন তিনি।

বিদায়ের ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া বার্তায় টেলর লিখেছেন, ‘চলতি সামার শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিচ্ছি। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও পরে অস্ট্রেলিয়া-নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ছয় ওয়ানডে খেলবো। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সমর্থনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারা অনেক গৌরবের।’

Today I'm announcing my retirement from international cricket at the conclusion of the home summer, two more tests against Bangladesh, and six odi’s against Australia & the Netherlands. Thank you for 17 years of incredible support. It’s been an honour to represent my country #234 pic.twitter.com/OTy1rsxkYp