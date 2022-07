৫০ নটআউট ভারতের ‘দাদা’, শচিনের ‘দাদি’

পুরো ভারত তাকে চেনে ‘দাদা’ হিসেবে। তবে কলকাতার মানুষ তাকে চেনে ‘মহারাজ’ হিসেবে। খেলা ছাড়ার পর টিভি শো ‘দাদাগিরি’ আয়োজন করে নিজের ‘দাদা’ পরিচয়টা আরও চড়িয়ে দিয়েছেন পুরো ভারতবর্ষে। কিন্তু একজন ব্যক্তি তাকে ডাকতেন ‘দাদি’ নামে। সেই ব্যক্তি হলেন শচিন টেন্ডুলকার।

এতক্ষণ যার কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক এবং বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। কালে কালে বেলা তো অনেক গড়িয়ে গেলো কলকাতা মহারাজের। আজ তার ৫০তম জন্মদিন। অর্থ্যাৎ, ৫০টি বসন্ত পার করে ফেললেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক।

এবারে ৫০তম জন্মদিনটা লন্ডনে বসে কাটালেন ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে সৌরভ বলেছিলেন, ‘বাংলার মানুষের ভালবাসা এবার তিনি মিস করবেন।’ তবে পুরোপুরি মিস করতে হয়নি। সৌরভ লন্ডনে নিজের ফ্ল্যাটে বসে দেখলেন কী সমারোহে তার জন্মদিন পালন করা হলো কলকাতায়।

Here's wishing former #TeamIndia Captain and current BCCI President @SGanguly99 a very happy birthday. pic.twitter.com/H0mWChTgSd

জীবনের 'হাফ সেঞ্চুরি' ছোঁয়ার আগের রাতে লন্ডনে অন্য রূপে দেখা গেল সৌরভকে। টেমস নদীর তীরে, লন্ডন আইয়ের পাশে বলিউডের গানের সঙ্গে প্রাণ খুলে নাচলেন বার্থডে বয়। বৃহস্পতিবার রাতে একের পর এক জনপ্রিয় হিন্দি গানের সঙ্গে কোমর দোলাতে দেখা গেল সৌরভকে। কখনও ওম শান্তি ওমের 'দিওয়াঙ্গী দিওয়াঙ্গী' গানের সঙ্গে, কখনও বা দেশি বরেয়জের 'ও মেরা হিরো' গানের সঙ্গে।

সৌরভের সঙ্গে পা মেলান তার স্ত্রী ডোনাও। আর ডিজের ভূমিকায় ছিলেন সৌরভের মেয়ে সানা। ভিডিওতে দেখা যায়, তাকে মোবাইল রেখে নাচ করার জন্য টেনে আনেন সৌরভ; কিন্তু নাচ নয়, গান চালানোতেই মনোযোগ দেন সানা। বোর্ড সভাপতির নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি) সৌরভের জন্মদিনের জন্য তৈরি করেছে এক প্রামাণ্য চিত্র। পঞ্চাশ বছরের বিভিন্ন ঘটনা অন্তর্ভূক্ত করা হয় ওই ভিডিওয়। ছিল সৌরভের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সব স্মরণীয় মুহূর্ত। অভিষেক টেস্টে লর্ডসের সেঞ্চুরি থেকে ন্যাটওয়েস্ট ফাইনাল জেতার পর জার্সি ওড়ানো- সব কিছুই রাখা হয় ভিডিওতে। ইডেনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সেঞ্চুরি ইনিংসের ক্লিপিংসও রাখা হয় ওই বিশেষ ভিডিওয়।

ইডেনে দুটো জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে দেখানো হয়েছে ওই ভিডিওটি। স্ক্রিনের একটি প্রধান ফটকের বাইরে। যাতে সাধারণ মানুষ তা দেখতে পান। আর একটা রাখা হয় ইডেনের ভিতরে। সেটা রাখা হলো সিএবি সদস্যদের জন্য।

পুরো অনুষ্ঠান লন্ডনে বসে ‘লাইভ’ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সৌরভের জন্য।

সৌরভের ৫০তম জন্মদিনে টুইটারে বাংলায় অভিনন্দন বার্তা লিখলেন শচিন টেন্ডুলকার। লিখেছেন, ‘জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা, দাদি।’ সঙ্গে পোস্ট করেছেন একটি ভিডিও’ও।

জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা, দাদি।



Lots of wishes and love for your birthday Dadi.@SGanguly99 pic.twitter.com/6njyuU80FB