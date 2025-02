আজীবন সম্মাননা পেলেন টেন্ডুলকার

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিসিসিআই) আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকার। গতকাল শনিবার মুম্বাইয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাকে কর্নেল সিকে নাইডু আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করে বিসিসিআই।

উক্ত অনুষ্ঠানে পুরুষ ক্যাটাগরিতে ২০২৩-২৪ মৌসুমে সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে পলি উমরিগড় পুরস্কার পেয়েছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। মেয়ে ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার জিতেছেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০২৩-২০২৪ মৌসুমে মেয়েদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান করার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি।

৩১তম ক্রিকেটার হিসেবে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন টেন্ডুলকার। ১৯৯৪ সাল থেকে ভারতের প্রথম অধিনায়ক সিকে নাইডুর নামে পুরস্কারটি দিয়ে আসছে বিসিসিআই।

১৯৮৯ সালে ভারতীয় দলে অভিষেক হয় টেন্ডুলকারের। জীবনের প্রথম ম্যাচটি তিনি খেলেছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ক্যারিয়ার শুরু করা কিংবদন্তি এই ব্যাটার অবসর নেন ২০১৩ সালে।

দুই দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে ম্যান ইন ব্লুজদের হয়ে ২০০ টেস্ট ও ৪৬৩টি ওয়ানডে খেলেছেন টেন্ডুলকার। এই দুই ফরম্যাটে তার বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড নেই বিশ্বের আর কোনো ক্রিকেটারের। দুটি সংস্করণে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও টেন্ডুলকারের।

Don’t let distractions disrupt your career, value everything you have, take the game and country’s name forward.



winner @sachin_rt's inspirational message to all the cricketers #NamanAwards pic.twitter.com/5Tyq71ikCk