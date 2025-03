কেন বাতিল করা হলো টাইব্রেকারে আলভারেজের গোল!

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালও এতটা প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের মধ্যে টান টান উত্তেজনা। মুহুর্মুহু করতালি আর চিৎকারের মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলার কথা যে কারো; কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের ফুটবলাররা চরম পেশাদার। গ্যালারিতে কী হচ্ছে, সে দিকে তাদের নজর নেই। তাদের নজর একটাই, কিভাবে ম্যাচ থেকে জয় নিয়ে ফেরা যায়।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই কনর গ্যালাঘারের গোলে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ এগিয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রাখলো তারা। কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে যে তখনও ২-২ গোলে সমতা! কোয়ার্টার ফাইনালে কে যাবে? সেই বিজয়ী নির্ধারণে প্রথমে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলা, সেখানেও নিষ্পত্তি না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকার নামক লটারীতে।

এই টাইব্রেকারেই জমে ওঠে চরম নাটকীয়তা। বিতর্কের জন্মও দেয় এখানে। টাইব্রেকারে প্রথম শট নিতে আসেন কিলিয়ান এমবাপে। তার বুদ্ধিদীপ্ত শট জড়িয়ে যা অ্যাতলেতিকোর জালে। ইয়ান ও’ব্লাক চূড়ান্তরকম পরাস্ত হন। একইভাবে পরের শট নেন অ্যাতলেতিকোর আলেকজান্ডার সোরলথ। থিবো কুর্তোয়া নড়ারও সুযোগ পাননি সোরলথের শট ঠেকানোর জন্য।

দ্বিতীয় শট নেন রিয়ালর জুদ বেলিংহ্যাম। যথারীতি গোল। অ্যাতলেতির শট নিতে আসেন আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। তিনি শট নিলেন, থিবো কুর্তোয়ার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে দেখা গেলো রিয়ালের জালে বল জড়িয়েছেও; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেফারি সেই গোলটি বাতিল করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন গোল হবে না।

Álvarez's penalty is overturned by VAR after a double touch



