গ্যালারিতে বসে জয় উপভোগ মেসির, নকআউটে ইন্টার মিয়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
ইনজুরির কারণে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না লিওনেল মেসি, সেটি আগে থেকেই জানা। তাই আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইন্টার মিয়ামির ম্যাচটি দেখতে এসেছেন দর্শক হয়ে। গ্যালারিতে বসেই দলের জয় উপভোগ করেছেন তিনি। লিগস কাপের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে পুমা উইএনএমকে ৩-১ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে উঠে গেছে মিয়ামি।

আজকের ম্যাচ হেরে গেলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতো হতো মিয়ামিকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ মেসিকে না পেয়ে শঙ্কায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএসের ক্লাবটি। সেই শঙ্কা আরও বেড়েছে পুমা আগেভাগেই লিড নেওয়ায়।

৩৪ মিনিটে দারুণ এক গোলে লিড নেয় পুমা। গোল করেন জর্জে রুভালকাবা। এতে কিছুটা চিন্তায় পড়ে যায় মিয়ামি। তবে মেসি না থাকলেও লুইস সুয়ারেজ, রদ্রিগো ডি পল ও জর্দি আলবার মতো তারকারা দলে থাকায় ভক্তদের আত্মবিশ্বাস ছিল।

স্ত্রী আন্তোনিলা রুকুজ্জোর সঙ্গে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছেন মেসি/ছবি: সংগৃহীত

বিরতির আগেই দর্শকদের মানসিক চাপমুক্ত করেন ডি পল। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে সুয়ারেজের ক্রস থেকে গোল করে মিয়ামিকে ১-১ সমতায় ফেরান মেসির বডিগার্ড হিসেবে খ্যাত আর্জেন্টাইন এই তারকা।

দ্বিতীয় গোলটি করেন সুয়ারেজ নিজেই। ৫৯ মিনিটে উরুগুয়ে তারকার গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি। ৬৯ মিনিটে তাদিও অ্যালেন্দে আরেকটি গোল করলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-১। এতে মিয়ামির সমর্থকরা স্বস্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানেই জয় নিশ্চিত করে মিয়ামি।

