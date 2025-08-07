ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের কাছে হার আর্সেনালের

ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের কাছে হার আর্সেনালের
এবারের গ্রীষ্মে ট্রান্সফার মার্কেটে আলোচিত ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভিক্টর গিওকারেস। পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং সিপি থেকে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব আর্সেনালে নাম লিখিয়েছেন তিনি। আর্সেনালের জার্সিতে অভিষেক গেল ৩১ জুলাই টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। তবে ওদিন শুরুর একাদশে ছিলেন না তিনি, নেমেছিলেন বদলি হিসেবে। এবার শুরুর একাদশে নামলে দল জেতাতে পারেননি ২৭ বছর বয়সী সুইডিশ স্ট্রাইকার।
বুধবার রাতে ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিমূলক প্রথম ম্যাচে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরে গেছে আর্সেনাল।
স্পোর্টিং সিপি থেকে দীর্ঘ আলোচনার পর ৬৩ মিলিয়ন ইউরো (৭৪ মিলিয়ন ডলার) ও অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন ইউরো (১১.৭ মিলিয়ন ডলার) চুক্তিতে দলে ভেড়ানো গিওকারেস ম্যাচের শুরু থেকেই খেলেছিলেন। ৬২ মিনিট মাঠে থাকার পর তাকে পরিবর্তন করা হয়। তবে তার পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর্সেনালের কোচ মিকেল আরতেতা।
সংবাদ সম্মেলনে আরতেতা বলেন, আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছি, কারণ ওর (গিওকারেস) জন্য এটা জরুরি ছিল মাঠে শুরু থেকে খেলা এবং দলের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা। ও মাত্র এক সপ্তাহ হলো আমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু আমি ইতোমধ্যে অনেক ইতিবাচক দিক দেখেছি, বিশেষ করে যেভাবে ও নির্দিষ্ট জায়গাগুলো আক্রমণ করেছে।
৩৩ মিনিটেই আর্সেনাল পিছিয়ে পড়েছিল ২-০ ব্যবধানে। ১৬ মিনিটে আর্সেনালেরই সাবেক উইঙ্গার নিকোলাস পেপে কাছ থেকে গোল করে ভিয়ারিয়ালকে এগিয়ে দেন। সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে গোল করলেও উদযাপন করেননি পেপে। এর কিছুক্ষণ পর ৩১ মিনিটে এত্তা আয়ং স্কোরলাইন ২-০ করেন।
আর্সেনালের হয়ে প্রথম গোলটি করেন আরেক নতুন মুখ, সাবেক ব্রেন্টফোর্ড মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান নরগার্ড। ৩৬ মিনিটে কর্নার থেকে হেড করে বল জালে জড়ান তিনি। এতে ব্যবধান কমিয়ে ২-১ করে আর্সেনাল।
৬২ মিনিটের দিকে গিওকারেসকে তুলে নামানো হয় অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডকে।
৬৮ মিনিটে ভিয়ারিয়ালের হয়ে আরনট ডানজুমা আবারও ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-১ করেন। তবে ৭৬ মিনিটে ওডেগার্ড পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান। তবে ম্যাচে হার এড়ানো যায়নি।
আর্সেনাল প্রাক-মৌসুমের প্রস্তুতি শেষ করবে আরেক স্প্যানিশ দল অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে, আগামী শনিবার এমিরেটসে। এরপর ১৭ আগস্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমের অভিযান।
এমএইচ/