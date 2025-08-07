ফিলিস্তিনের ‘পেলে’কে গুলি করে হত্যা করলো ইসরায়েলি বাহিনী

ফিলিস্তিনের ‘পেলে’কে গুলি করে হত্যা করলো ইসরায়েলি বাহিনী
ফিলিস্তিন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় সুলেইমান ওবেইদকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী। গতকাল বুধবার গাজায় গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে অবরুদ্ধ গাজার চিকিৎসা সূত্র, এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’।
দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৪১ বছর বয়সী ওবেইদ মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক তখনই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।
দীর্ঘ ২২ মাস ধরে চলা গাজার নাগরিকদের ওপর বর্বর হামলার ধারাবাহিততায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় ইসরায়েলি বাহিনী।
শুধু সুলেইমান ওবেইদই নন, এর আগে কেবল গত মাসেই ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ৩৯ জন ক্রীড়াবিদ, স্কাউট ও যুব প্রতিনিধি। পুরো গণহত্যা চলাকালীন প্যালেস্টাইন স্পোর্টস ও যুব সম্প্রদায় থেকে ৬৬০ জনেরও বেশি শহীদ হয়েছেন।
While FIFA refuses to ban Israel from its competitions, Israel has killed hundreds of football players in Gaza since October 2023.— AJ+ (@ajplus) August 6, 2025
They include Suleiman Al-Obeid, who was nicknamed the “Pelé of Palestinian football” and was killed while waiting for aid in Gaza on August 6. pic.twitter.com/P9VoZHJ5W0
ওবেইদে বলা হতো ফিলিস্তিনের পেলে। পাঁচ সন্তানের এই জনক তার ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেন গাজার নিজ শহরের ক্লাব শাবাব আল-শাতি (বিচ সার্ভিসেস ক্লাব) জার্সিতে। পরে খেলেন পশ্চিম তীরের আল-আমারি ক্লাবের হয়ে।
ফিলিস্তিন জাতীয় দলের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক গোল করেন ২০১০ সালের ওয়েস্ট এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ইয়েমেনের বিপক্ষে। এছাড়াও তিনি অংশ নেন ২০১২ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের বাছাইপর্বে এবং ২০১৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে।
