ব্যালন ডি’অর ২০২৫
৩০ জনের শর্টলিস্ট ঘোষণা, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার আছেন যারা
ব্যালন ডি’অর-২০২৫ পাবেন কে? আজ (৭ আগস্ট) বৃহস্পতিবার ৩০ জনের শর্টলিস্ট ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে আছেন ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দুইজন করে ফুটবলার।
আরেকটি বছর ব্যালন ডি’অরের মনোনয়নে নেই লিওনেল মেসি আর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর নাম। বোঝাই যাচ্ছে, পুরোনো যুগ পেরিয়ে নতুন যুগে পা রাখছে বিশ্ব ফুটবল।
ব্যালন ডি'অর এর ৩০ জনের শর্টলিস্টে জায়গা পাওয়া আর্জেন্টিনার দুই ফুটবলার হলেন-অ্যালেক্সিস ম্যাক এলিস্টার এবং লওতারো মার্টিনেজ। ব্রাজিলের দুই ফুটবলার রাফিনহা আর ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
ধারণা করা হচ্ছে, এবারের ব্যালন ডি’অরে লড়াইটা মূলত হবে ফ্রান্সের উসমান ডেম্বেলে, ব্রাজিলের রাফিনহা আর স্পেনের লামিন ইয়ামালের মধ্যে।
ব্যালন ডি'অরে মনোনীত ৩০ জনের শর্টলিস্ট
জুড বেলিংহ্যাম (ইংল্যান্ড), স্কট ম্যাকটমিনে (স্কটল্যান্ড), উসমান ডেম্বেলে (ফ্রান্স), নুনো মেন্ডেস (পর্তুগাল), জিয়ানলুইজি দোন্নারোমা (ইতালি), হোয়াও নেভেস (পর্তুগাল), ডিজায়ার ডোয়ে (ফ্রান্স), মাইকেল ওলিসে (ফ্রান্স), ডেঞ্জেল ডামফ্রিস (নেদারল্যান্ডস), কোলে পালমার (ইংল্যান্ড), সারহো গুইরেসি (গিনি), পেদ্রি (স্পেন), ভিক্টর গায়াকোরেস (সুইডেন), রাফিনহা (ব্রাজিল), আরলিং হালান্ড (নরওয়ে), ডেক্লান রাইস (ইংল্যান্ড), আশরাফ হাকিমি (মরক্কো), ফ্যাবিয়ান রুইজ (স্পেন), হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড), মোহাম্মদ সালাহ (মিসর), খিভিচা কেভারাটশেলিয়া (জর্জিয়া), ভার্জিল ফন ডাইক (নেদারল্যান্ডস), রবার্ট লেওয়ানডস্কি (পোল্যান্ড), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল), অ্যালেক্সিস ম্যাক এলিস্টার (আর্জেন্টিনা), ভিতিনহা (পর্তুগাল), লওতারো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা), ফ্লোরিয়ান ভির্টস (জার্মানি), কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), লামিনে ইয়ামাল (স্পেন)।
