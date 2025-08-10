  2. খেলাধুলা

আলভারেজ-গ্রিজম্যানের গোলে সহজ জয় অ্যাথলেটিকোর

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪১ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
জুলিয়ান আলভারেজ আর অ্যান্তোনিও গ্রিজম্যানের জোড়া গোলে প্রাক-মৌসুম ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ।

ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার আলভারেজ। ৫০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে বল পেয়ে অ্যালেক্স বায়েনা পাস দেন আলভারেজকে। দারুণ সে ক্রসে পা ধরে দিয়ে বল জালে ঢুকান আলভারেজ।

এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর একের পর এক বদলি খেলোয়াড় নামাতে থাকেন কোচ ডিয়েগো সিমিওনে। ৬০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্রিজম্যান।

অ্যালেকজান্ডার সরলোথের পাস থেকে ফরাসি ফরোয়ার্ড বক্সের মধ্য থেকে ডান পায়ের শটে করেন গোল। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অ্যাথলেটিকো।

অ্যাথলেটিকোর নতুন সাইনিং আর্জেন্টাইন উইঙ্গার থিয়াগো আলমাদা নিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছেন এদিন।

