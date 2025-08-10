  2. খেলাধুলা

বিকেলে মুখোমুখি বাংলাদেশ-দ. কোরিয়া

ড্র করতে পারলেই আরেক ইতিহাস গড়বেন আফঈদারা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ দিন আজ (রোববার)। ৮টি ভেন্যুতে শেষ দিনে হবে ১৬টি ম্যাচ। এই ম্যাচগুলোর পরই ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১১ দলের-৮ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের সাথে সেরা তিন রানার্সআপ দল যোগ দেবে চূড়ান্ত পর্বে। শেষ দিনে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৩টায়।

'এইচ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বড় দাবিদার ধরা হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়াকেই। র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে ৮৩ ধাপ এগিয়ে দলটি।

তবে দুই ম্যাচ শেষে সেই দক্ষিণ কোরিয়াকে পেছনে ফেলে গ্রুপ লিড করছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এখন পর্যন্ত এটাই বাংলাদেশের জন্য বড় এক অর্জন। তবে আরো বড় অর্জনের হাতছানি এখন আফঈদা খন্দকারদের সামনে। তার নেতৃত্ব আরেকটি ইতিহাস গড়ার সম্ভাবনার দুয়ারে দাঁড়িয়ে দল। আজ ড্র করতে পারলেই প্রথমবারের অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশ।

দুই দলেরই পয়েন্ট ও গোলগড় সমান। একটি গোল বেশি দেওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ আছে শীর্ষে। এই একটি গোল বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে লাল-সবুজের নামটি লিখে দিতে পারে ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়।

সিনিয়র নারী দল প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অনূর্ধ্ব-২০ দলের দিকে এখন তাকিয়ে সবাই। বিকেলে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ড্র করতে পারলেই ২০২৫ সালটি বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জন্য প্রত্যাশার চেয়েও বেশি প্রাপ্তির বছর হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সবার হিসাব ছিল লাওস ও পূর্ব তিমুরকে হারিয়ে কোরিয়ার কাছে কম গোলের ব্যবধানে হারলে বাংলাদেশের সামনে তিন সেরা রানার্সআপ দলের একটি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সেই বাংলাদেশ এখন সেরা রানার্সআপের তালিকায় থেকে নয়, এশিয়ান কাপে খেলতে চায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই। এ জন্য রোববার দরকার মাত্র একটি পয়েন্ট।

