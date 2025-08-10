  2. খেলাধুলা

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১-১ সমতায় বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের গ্রুপের শেষ ম্যাচ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। এই ম্যাচ ড্র করতে পারলেই ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশের মেয়েরা।

নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের সেই লক্ষ্যে শুরুতেই কোরিয়ার জালে বল জড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচের বয়স যখন ১৫ মিনিট, তখনই কাউন্টার অ্যাটাক থেকে দারুণ গোলে লিড নিয়েছিল বাংলাদেশ। গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন তৃষ্ণা।

তবে এই লিড ৫ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। ১৯ মিনিটেই দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-১ সমতায় ফেরান লি হাইউন। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল না হওয়ায় ১-১ সমতায় বিরতিতে যায় দুই দল।

আজকের ম্যাচে ড্র করতে পারলেই ৭ পয়েন্ট নিয়ে এইচ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ। সেটি হলে সরাসরি মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের মূল পর্বে জায়গা করে নেবে আফঈদারা।

সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কোরিয়ার পয়েন্টও হবে সমান ৭। তবে গোল ব্যবধানে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকায় তারাই থাকবে শীর্ষে।

গ্রুপের রানার্স-আপ হলেও মূল পর্বে খেলার সুযোগ থাকবে কোরিয়ার। সেক্ষেত্রে বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া ৮টি গ্রুপের সবগুলো রানার্স-আপ দল নিয়ে আরেকটি কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিযোগিতায় সেরা তিনটি দল যাবে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে।

