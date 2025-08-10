  2. খেলাধুলা

যে সমীকরণে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যেতে পারবে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ জয় আর লাওসের বিপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার ১-০ ব্যবধানের ছোট জয়ের পর গ্রুপসেরা হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠার স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে ৮৩ ধাপ এগিয়ে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ড্র করলেই সে ইতিহাস হয়ে যেতো আফঈদা খন্দকারদের। তবে ম্যাচটি হেরে যায় বাংলাদেশ এবং তাও ৬-১ ব্যবধানে!‍

বাংলাদেশকে এখন অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যার তিনটি ম্যাচের জন্য। সন্ধ্যায় ম্যাচ আছে ৮টি। বাংলাদেশের চোখ থাকবে চীন ও লেবাননের 'ই' গ্রুপের ম্যাচের দিকে। এই ম্যাচে চীনের জয়ই কেবল বাংলাদেশের ভাগ্য খুলে দিতে পারে। লেবানন হেরে গেলেই বাংলাদেশ সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে নাম লেখাবে আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত পর্বে।

কী অবস্থায় আছে গ্রুপ 'ই'? চীন ও লেবাননের দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্ট ৬ করে আছে। নিজেরা মুখোমুখি হওয়ার আগে চীনের গোলগড় +১৩ এবং লেবাননের +২। এই ম্যাচ ড্র হলে দুই দলই উঠে যাবে চূড়ান্ত পর্বে। চীন উঠবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে, রানার্সআপ হয়ে উঠবে লেবানন। লেবানন হারলে বাংলাদেশের সমান ৬ পয়েন্ট থাকলেও গোলগড়ে এগিয়ে থেকে উঠে যাবে বাংলাদেশই।

দিনের প্রথম ৮ ম্যাচ শেষে গ্রুপসেরা হয়ে চারটি দল চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের ‘এইচ’ গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, ‌‘এ’ গ্রুপ থেকে উত্তর কোরিয়া, ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ভারত ও ‘এফ’ গ্রুপ থেকে জাপান।

বাংলাদেশের মেয়েরা এই মুহূর্তে রানার্সআপ দলগুলোর মধ্যে সেরা তিনে আছে (afc u20 women's asian cup)। তবে ‘সি’ গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া-চায়নিজ তাইপে, ‘ই’ গ্রুপে চীন-লেবানন ও ‘জি’ গ্রুপের উজবেকিস্তান-জর্ডান ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভাগ্য।

