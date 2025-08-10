অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ
লেবাননের বিপক্ষে চীনের জয়ে চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারের পর নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশের ওঠার সম্ভাবনা বেঁচে ছিল শুধু সমীকরণে। সেরা তিন রানার্সআপের একটি হওয়ার জন্য দিনের অন্য তিনটি ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। এর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল চীন ও লেবাননের 'ই' গ্রুপের ম্যাচটি।
এই ম্যাচে চীন জিতুক সেই প্রার্থনাই করছিলেন আফঈদা খন্দকাররা। শেষ পর্যন্ত চীন জিতে বাংলাদেশের মেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে থাইল্যান্ডের মাটিতে হতে যাওয়া ২০২৬ অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে লাল-সবুজের মেয়েরা। চীন ৮-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননকে।
গত মাসে বাংলাদেশ নারী জাতীয় দল মিয়ানমার জয় করে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাস গড়েছিল। এবার সিনিয়রদের পথ অনুসরণ করে অনূর্ধ্ব-২০ দলের মেয়েরাও উঠলো প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে। ৩৮ দিনের ব্যবধানে দুটি ইতিহাস তৈরি হলো বাংলাদেশের নারী ফুটবলে। জাতীয় দল এশিয়ান কাপ খেলবে মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এবং অনূর্ধ্ব-২০ দল খেলবে থাইল্যান্ডে।
১ থেকে ১৮ এপ্রিল এফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ হবে থাইল্যান্ডে। ১২ দলের এই লড়াই থেকেও অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ থাকবে। আগামী বছর ৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে খেলবে এশিয়ান কাপের চার সেমিফাইনালিস্ট দল। জাতীয় দলের মতো ইয়ুথ দলের সামনেও এখন বিশ্বকাপের হাতছানি।
বাংলাদেশ 'এইচ' গ্রুপে প্রথম ম্যাচে ৩-১ গোলে স্বাগতিক লাওসকে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে হারিয়ে এবং শেষ ম্যাচে ৬-১ গোলে হেরেছে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। এই গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশ উঠলো চূড়ান্ত পর্বে।
