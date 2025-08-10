হামজাদের নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ
প্রিমিয়ার লিগে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে আজ রোববার নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। রোববার রাত সাড়ে ৯টায় শেফিল্ড ওয়েনজডের বিপক্ষে ম্যাচে নামবে ক্লাবটি। কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম ম্যাচ খেলবেন হামজারা।
নতুন কোচ মার্টি সিফুয়েন্তেসের অধীনে হামজারা প্রাক-মৌসুম দুর্দান্ত কাটিয়েছে লেস্টার। ছয় প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই জিতেছে হামজারা। এর মধ্যে ফিওরেন্টিনার বিপক্ষে মনোবল জাগানো এক জয়ও রয়েছে।
প্রিমিয়ার লিগে ফেরার লড়াইয়ে শক্তিশালী সূচনা করতে লেস্টার মাঠে নামবে, যেখানে সৃজনশীল মিডফিল্ডার বিলাল এল খানুস এবং উইঙ্গার স্টেফি মাভিদিদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
তবে জেমস জাস্টিন, রিকার্ডো পেরেইরা ও ভিক্টর ক্রিস্টিয়ানসেনের চোট রক্ষণভাগে কিছুটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। আশা করা হচ্ছে, হামজার উপস্থিতিতে রক্ষণের শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারবে লেস্টার।
তবে আজকের ম্যাচে হামজাদের প্রতিপক্ষ শেফিল্ডের বর্তমান অবস্থা ভালো নয়। বেতন বকেয়া, কোচ পরিবর্তন, ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞায় বিশৃঙ্খল ক্লাবটি মাত্র ১৫-১৬ জন সিনিয়র খেলোয়াড় নিয়ে মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে। ক্লাবেরঅন্তর্বর্তীকালীন কোচ হেনরিক পেডারসেনের জন্য এটি হবে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ লেস্টার সিটি লিগের অন্যতম শক্তিশালী দল।
প্রতিপক্ষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মৌসুমের শুরুতেই শক্ত বার্তা দিতে মুখিয়ে আছে লেস্টার (Leicester City vs Sheffield)।
সম্ভাব্য একাদশ:
গোলকিপার: স্কলারচক
ডিফেন্ডার: হামজা চৌধুরী, ওকোলি, ভেস্টারগার্ড, থমাস
মিডফিল্ডার: স্কিপ, সৌমারে
স্ট্রাইকার: বিলাল এল খানুস, মাভাদিদি, ফাতাউ, আইয়েউ
