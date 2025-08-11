বাংলাদেশসহ অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছে যারা

বাংলাদেশসহ অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছে যারা
বাংলাদেশ নারী ফুটবলের ইতিহাসে পরপর দুটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। সিনিয়র দলের পর গতকাল রোববার অনূর্ধ্ব-২০ দলও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে প্রথমবারের মতো ২০২৬ এএফসি নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার টিকিট নিশ্চিত করেছে।
সিনিয়র নারী নিজেদের ইতিহাসের প্রথম মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটি খেলবে অস্ট্রেলিয়ায়, আর অনূর্ধ্ব-২০ খেলবে থাইল্যান্ডে।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের এশিয়ান কাপে খেলাটা শঙ্কায় পড়েছিল রোববার ‘এইচ’গ্রুপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-১ ব্যবধানে হারের কারণে। তবে রাতের ম্যাচে চীন ৮-০ ব্যবধানে লেবাননকে হারালে বাংলাদেশ গ্রুপ রানার্স-আপ দলগুলোর মধ্যে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ তিনে থেকে যায়। ফলে মূলপর্বে লাল-সবুজদের জায়গা হয়।
গতকাল রোববারই নিশ্চিত হয়ে গেছে ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কারা কারা খেলবে।
এক নজরে দেখে নিন ২০২৬ সালের নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের ১২টি দল-
থাইল্যান্ড (আয়োজক), উত্তর কোরিয়া (ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন), ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, জাপান, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপে।
২০২৬ সালের ১ থেকে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটি খেলবে ১২টি দল। এখনো ড্র অনুষ্ঠিত হয়নি।
এমএইচ/