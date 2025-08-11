এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ
ঢাকায় নামছে আবাহনী দোহায় বসুন্ধরা কিংস
আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিয়ে মঙ্গলবার নতুন মৌসুম শুরু করছে আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংস। এবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ খেলছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী ও পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। প্লে-অফ ম্যাচে ঢাকায় আবাহনীর প্রতিপক্ষ কিরগিজস্তানের মোরাস ইউনাইটেড ও কাতারের দোহায় কিংসের প্রতিপক্ষ সিরিয়ার আলকারামাহ।
ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে আবাহনীর ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৫টায় এবং দোহায় কিংসের ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। এক ম্যাচের প্লে-অফ। জিতলে পরের রাউন্ডে, হারলে বিদায়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের খেলার কথা ছিল চ্যালেঞ্জ লিগে। সাদাকালোরা এএফসি ক্লাব লাইসেন্স না করায় তাদের পরিবর্তে আবাহনী সুযোগ পেয়েছে চ্যালেঞ্জ লিগে।
আবাহনীতে যোগ দিয়েছেন মোহামেডানের লিগ জয়ের অন্যতম নায়ক মালির সোলেমান দিয়াবাতে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিয়ে আকাশি-নীল জার্সিতে অভিষেক হবে মালির এই গোলমেশিনের।
ম্যাচটি নিয়ে আবাহনীর কোচ মারুফুল হক বলেছেন, ‘যখন প্রতিপক্ষ ঠিক হয়েছিল তখন থেকেই কিছু কাজ করেছিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল চার সপ্তাহ প্রস্তুতি নেবো। কোনো কারণে তা হয়নি। আমরা ২৬ দিন অনুশীলন করেছি। মাঝপথে কিছু প্লেয়ার দলের সঙ্গে যোগ হয়েছে। একদিন আগে আসলেন দিয়াবাতে। আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেই আছি। প্রতিপক্ষ কঠিন। তাদের সর্বশেষ ৭-৮ টা ম্যাচ দেখে সেটাই মনে হয়েছে। যদি খেলোয়াড়রা মাঠে প্ল্যান বাস্তবায়ন করে, নিজেদের শক্তির জায়গা বাস্তবায়ন করে, তাহলে ভালো কিছু হবে।'
মোহামেডান থেকে আসা দিয়াবাতে সম্পর্কে মারুফুল বলেছেন, ‘তাকে ছয় বছর ধরে দেখেছি। প্রতিপক্ষ দলে খেললেও তার সম্পর্কে আমার জানা আছে। এসে দুই সেশন অনুশীলন করেছেন। অনুশীলনে সে যা করেছে তার ৫০ শতাংশ করতে পারলেও আমি খুশি হবো।’
