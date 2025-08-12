বার্সেলোনাকে মিয়ামিতে ম্যাচ খেলার অনুমতি দিলো লা লিগা

বার্সেলোনাকে মিয়ামিতে ম্যাচ খেলার অনুমতি দিলো লা লিগা
বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের প্রস্তাবে রাজি জয়ে এই মৌসুমে মিয়ামিতে একটি লা লিগা ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) ।
রোববার ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, আরএফইএফ নির্বাহীরা বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি আলোচনা করবে। এটি হবে এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ, যার মাধ্যমে স্প্যানিশ প্রথম বিভাগের কোনো ম্যাচ প্রথমবারের মতো বিদেশে অনুষ্ঠিত হবে।
এই মৌসুমের লা লিগার ১৭তম সপ্তাহে ভিয়ারিয়াল নিজেদের মাঠে বার্সেলোনার মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে, যা ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর হওয়ার কথা রয়েছে। উভয় ক্লাবই চেয়েছে ম্যাচটি ভিয়ারিয়ালের এস্তাদিও দে লা সেরামিকা স্টেডিয়ামের পরিবর্তে মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হোক।
সোমবার এক বিবৃতিতে আরএফইএফ জানায়, ২০২৫ সালের ১১ আগস্টের বোর্ড সভায় আরএফইএফ ভিয়ারিয়াল সিএফ ও এফসি বার্সেলোনার অনুরোধ সম্পর্কে অবগত হয়েছে। যেখানে তারা চেয়েছে, নিজেদের ১৭তম ম্যাচডে প্রথম ডিভিশনের ম্যাচটি যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে চায়। প্রাপ্ত নথিপত্র পর্যালোচনা ও বোর্ডের অনুমোদনের পর আরএফইএফ বিষয়টি উয়েফার কাছে পাঠাবে, যাতে ফিফার প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। আন্তর্জাতিক ম্যাচ সংক্রান্ত ফিফার নিয়ম ও আরএফইএফ অনুমোদিত প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি আয়োজনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।”
অনেকদিন ধরেই প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজনের চিন্তা করছে লা লিগা। গত বছর লা লিগার সভাপতি হাভিয়ের তেবাস ইএসপিএনকে বলেছিলেন, তিনি আশা করেন ২০২৫-২৬ মৌসুমেই এটি সম্ভব হবে।
লা লিগার প্রথম চেষ্টা ছিল ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে বার্সেলোনা ও জিরোনার মধ্যকার একটি ম্যাচ মিয়ামিতে আয়োজনের। কিন্তু আরএফইএফ, উয়েফা ও ফিফার বিরোধিতায় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়।
২০২৪ সালে ফিফা প্রতিযোগিতামূলক ঘরোয়া ম্যাচ বিদেশে আয়োজনের প্রভাব বিশ্লেষণে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। যদিও আগে তারা এই ধারণার বিপক্ষে ছিল।
গত জুলাইয়ে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন সিরি আ-র অনুরোধে এ মৌসুমে এসি মিলান ও কোমোর মধ্যকার একটি ম্যাচ আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজনের অনুমোদন দেয়।
ভিয়ারিয়াল বনাম বার্সেলোনা ম্যাচের ক্ষেত্রে আরএফইএফ, ইউএসএসএফ, উয়েফা, কনকাকাফ ও ফিফাসহ সংশ্লিষ্ট সব ফেডারেশনের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।
স্প্যানিশ সুপার কাপ বা সুপারকোপা দে এস্পানিয়া ইতোমধ্যেই বিদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২০, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে আরএফইএফ এই প্রতিযোগিতা সৌদি আরবে আয়োজন করেছে।
