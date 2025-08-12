অবশেষে বিয়ে করছেন রোনালদো

অবশেষে বিয়ে করছেন রোনালদো
সম্পর্ক-বোঝাপড়া অনেকদিনের। থাকছেনও একসঙ্গে। তবে আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা রদ্রিগেজ ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর এই সম্পর্ক ছিল শুধুই প্রেমের। অবশেষে সেই সম্পর্ক পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে। ৮ বছর প্রেম করার পর রদ্রিগেজকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন রোনালদো। এরই মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সোমবার ইনস্টাগ্রামে বাগদানের ছবি প্রকাশ করেছেন রদ্রিগেজ।
ছবির ক্যাপশনে রদ্রিগেজ লিখেছেন, 'Yes, I do.' In this and all my lives.'
ছবিতে দেখা গেছে, রদ্রিগেজের বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুলে শোভা পাচ্ছে চকচকে ডায়মন্ডের আংটি, যা এনগেজমেন্টে রদ্রিগেজকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন রোনালদো।
রোনালদো ভক্তদের মনে কৌতূহল রয়েছে, আংটির ওজন কত ও এর দামের বিষয়ে জানার। জুয়েলারি বিশেষজ্ঞদের মতে, আংটির ওজন হবে ৩০ ক্যারেট। যার অনুমানিক দাম ২ মিলিয়ন থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে।
আবার কেউ কেই বলছেন, আংটির ওজন হবে ২৫-৩০ ক্যারেট, দাম ২ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে।
রোনালদো ও রদ্রিগেজের চার সন্তান রয়েছে; যমজ এভা মারিয়া ও মাতেও (২০১৭ সালে সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম), আলানা (২০১৭ সালে জন্ম) এবং বেলা (২০২২ সালে জন্ম)। বেলার সঙ্গে আরেকটি ছেলেও জন্ম নিয়েছিল। দুঃখজনকভাবে বেলার যমজ ভাই জন্মের পরপরই মারা যায়।
এ দম্পতি রোনালদোর বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো জুনিয়রকেও (জন্ম ২০১০) লালন-পালন করছেন।
রদ্রিগেজের পোস্টে ট্যাগ ছিল রিয়াদ, সৌদি আরবের, যেখানে রোনালদো বর্তমানে আল নাসর এফসির হয়ে খেলছেন। গত মৌসুমে এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড সৌদি প্রো লিগে ৩০ ম্যাচে ২৫টি গোল করেছিলেন।
এমএইচ/জিকেএস