এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ
প্রধান কোচ ছাড়াই সিরিয়ার ক্লাবের বিপক্ষে জয় বসুন্ধরা কিংসের
ঘরের মাঠে আবাহনী পারেনি। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রথম পর্বের ম্যাচে আকাশি-নীলরা ২-০ গোলে কিরগিজ ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে।
ঘরে আবাহনী না পারলেও বিদেশের মাঠে পেরেছে বাংলাদেশের আরেক ক্লাব বসুন্ধরা কিংস। রাতে কাতারের দোহায় সিরিয়ার ক্লাব আল-কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন দলটি।
এ বছর মোহামেডান থেকে আসা নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড এমানুয়েল সানডে ষষ্ঠ মিনিটে গোল করে লিড এনে দিয়েছিলেন কিংসকে। বাকি সময় দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে সেই গোল ধরে রেখে স্মরণীয় এক জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।
এ ম্যাচ দিয়ে কিংসের ভাগআউটে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল ব্রাজিলিয়ান কোচ ফারিয়াসের। মৌখিক কথা-বার্তা পাকা হলেও নতুন এই কোচের সাথে কাগজপত্রে চুক্তি হওয়াই বাকি ছিল। প্রধান কোচ হিসেবে এই ব্রাজিলিয়ানের নাম এএফসিতে প্রেরণও করেছিল কিংস। সরাসরি লোহায় গিয়ে দলের সাথে যোগ দেওয়ার কথা ছিল হাই প্রোফাইল এই কোচের। তবে একদিন আগে কিংস কর্মকর্তাদের হাত মাথায় উঠলো যখন তারা জানলেন ওই কোচ চুক্তি করেছেন ইরাকের একটি ক্লাবের সাথে।
এমন অবস্থায় মহা বিপাকেই পড়েছিল কিংস। ডাগআউটে নেই নিবন্ধিত কোচ, এর জন্য জরিমানাও গুনতে হতে পারে কিংসকে। আপাতত সে সব নিয়ে চিন্তা থাকার কথা নয় ক্লাব কর্মকর্তাদের, তাদের দল যে প্রধান কোচ ছাড়াই জিতে গেছে।
এই জয়ে বসুন্ধরা কিংস উঠে গেলো এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের চূড়ান্ত পর্বে। অক্টোবরে শুরু হবে চূড়ান্ত পর্ব, সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে বসুন্ধরা কিংস।
আরআই/জেডএইচ/