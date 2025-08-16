শুরু হলো লা লিগাও, দ্বিতীয় দিনেই নামছে চ্যাম্পিয়ন বার্সা

শুরু হলো লা লিগাও, দ্বিতীয় দিনেই নামছে চ্যাম্পিয়ন বার্সা
নতুন মৌসুমের আগমনে উষ্ণ হয়ে উঠেছে ইউরোপের ফুটবল অঙ্গন। শীর্ষ পাঁচ লিগের তিনটিরই নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে গতকাল শুক্রবার। এদিন ২০২৫-২০২৬ মৌসুমের যাত্রা শুরু করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা ও ফরাসি লিগ ওয়ান।
শুক্রবার প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচে বোর্নমাউথকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।
প্রথম দিনে লা লিগায় হয়েছে দুটি ম্যাচ। উদ্বোধনী ম্যাচে মায়োর্কাকে ১-৩ গোলে হারিয়েছে রায়া ভায়েকানো, অন্যটিতে রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ভিয়ারিয়াল। আর ফরাসি লিগ ওয়ানে নতুন মৌসুম শুরুর দিনে একমাত্র ম্যাচে মার্সেইলেকে ১-০ তে হারিয়েছে স্টেইড রেনাইস।
উদ্বোধনী দিনে লা লিগায় বড় কোনো ম্যাচ না থাকলেও দ্বিতীয় দিনেই মাঠে নামছে জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনা। আজ শনিবার মায়োর্কার বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করবে লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
কাতালানরা কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে মৌসুমের শুরুটা শক্তিশালী করতে চাইবে। প্রি-সিজনেই শৃঙ্খলাপূর্ণ ও উচ্চতর গতি-ভিত্তিক খেলার ধরনে নিজের ছাপ রেখেছেন ফ্লিক।
অন্যদিকে বার্সাকে ভোগান্তিতে ফেলতে এবং হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগাতে চাইবে মায়োর্কা। তারা সাধারণত রক্ষণভাগে সঙ্কুচিত থেকে খেলে। তবে পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, যা মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই বার্সার ডিফেন্সকে পরীক্ষায় ফেলতে পারে। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে এক পয়েন্ট পাওয়া মায়োর্কার বড় অর্জন হিসেবে বিবেচিত হবে।
খেলোয়াড় নিবন্ধন ও ইনজুরি নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে বার্সায়। দানি ওলমো ইনজুরির কারণে খেলতে পারবেন না। আর স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কির ফিটনেস নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। নতুন সাইনিং মার্কাস রাশফোর্ড এখনো সম্পূর্ণভাবে নিবন্ধিত নন, ফলে আক্রমণে এগিয়ে আসতে হবে অন্যদের।
এদিন বার্সার জার্সিতে অভিষেক হতে পারে নতুন সাইনিং তরুণ গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়ার। আক্রমণভাগে খেলার সম্ভবনা রয়েছে লামিন ইয়ামাল, রাফিনিয়া ও ফেরান তোরেসের।
এই ম্যাচের মূল লড়াই হবে বার্সার মিডফিল্ড নিয়ন্ত্রণ বনাম মায়োর্কার রক্ষণশক্তি। যদি ডি ইয়ং ও পেদ্রি খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণভাগকে সঠিকভাবে বল সরবরাহ করেন, তাহলে বার্সা যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারবে। তবে চ্যাম্পিয়নরা যদি রক্ষণে যথেষ্ট সতর্ক না থাকে, তাহলে মায়োর্কার কাউন্টার অ্যাটাক তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।
সব মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই বার্সার জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। তারুণ্য নির্ভরতা, ইনজুরি আর দলগত অসামঞ্জস্যতা নিয়েই শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়েও মাঠে নামবে বার্সা।
বার্সেলোনার সম্ভাব্য একাদশ:
গোলরক্ষক: হুয়ান গার্সিয়া
ডিফেন্ডার: জুলেস কুন্দে, রোনাল্ড আরাওহো, পাউ কুবারসি, আলেহান্দ্রো বালদে
মিডফিল্ডার: ডি জং, পেদ্রি, ফারমিন লোপেজ
উইঙ্গার: লামিন ইয়ামাল, ফেরেন তোরেস, রাফিনহা
এমএইচ/এমএস