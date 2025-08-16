  2. খেলাধুলা

সুপারকাপের শিরোপা ঘরে তুলতে রাতে মাঠে নামছে বায়ার্ন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের তিনটিরই নতুন মৌসুমের খেলা শুরু হয়ে গেছে গতকাল শুক্রবার। ২০২৫-২০২৬ মৌসুম শুরু করা লিগ তিনটি হলো- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, ফরাসি লিগ ওয়ান ও স্প্যানিশ লা লিগা।

এখনো মৌসুম শুরু হয়নি দুটি লিগে- জার্মান বুন্দেসলিগা ও ইতালিয়ান সিরিআ। আগামী সপ্তাহে এই দুটিতেও ফুটবলের ডামাডোল বাজবে।

নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে নামছে জার্মান বুন্দেসলিগা ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ১২টায় জার্মান সুপারকাপের শিরোপা ঘরে তুলতে ভিএফবি স্টুটগার্টের বিপক্ষে মাঠে নামবে বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়নরা (Bayern Munich)।

মৌসুমের মূল খেলাকে সামনে রেখে আজকের ম্যাচটি দুদলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ম্যাচটিকে বহুল প্রতীক্ষিত লড়াইও বলা যায়। কারণ দু'দলই বড় আশা নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে।

ভিএফবি স্টুটগার্ট ডিএফবি-পোকাল জিতে সুপারকাপে অংশ নিচ্ছে, আর বায়ার্ন মিউনিখ খেলছে বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে।

বায়ার্নের হেড কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আজকের ম্যাচকে তিনি মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না।

তিনি বলেন, ‘আমি (এ ধরনের প্রতিযোগিতা) আমার ক্যারিয়ারে কয়েকবার জিতেছি এবং অভিজ্ঞতা থেকে জানি, জিতলে এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আর যদি না জেতেন, তখন বলা হয় এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্লাব হিসেবে আমাদের জন্য প্রতিটি শিরোপাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও আমাদের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগামীকাল (আজ) জিততে চাই।’

লাইনআপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কোম্পানি তেমন কিছু প্রকাশ করেননি।

কোম্পানি বলেন, ‘আমি আগামীকালের লাইনআপ নিয়ে কিছু বলছি না। এটি কোনো একক খেলোয়াড়ের ব্যাপার নয়; আমাদের লক্ষ্য জয়। এখন লাইনআপ প্রকাশ করা আমাদের কোনো কাজে দেবে না। তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর যখন সুযোগ পাবে, তখন প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এবং তাদের একটু সময় দিন। এরপরই বায়ার্নে নতুন জার্মান প্রতিভা পাব। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া; কোনো হাইপ নয়। বরং সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলার বিষয়।’

