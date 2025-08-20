১৩৯১ ম্যাচ খেলে ফুটবল ইতিহাসে রেকর্ড গড়লেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক

  2. খেলাধুলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
পিটার শিলটন, ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডধারী ফুটবলার। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে পিটার শিলটনের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে, ১৩৯০টি ম্যাচ। পুরো ক্যারিয়ারে জাতীয় দল এবং ক্লাব পর্যায় মিলিয়ে ১৩৯০ ম্যাচ খেলে গিনেস বুকে নাম তুলেছিলেন এই ইংলিশ গোলরক্ষক।

কিন্তু কিংবন্তী পিটার শিলটনের নাম আর হয়তো গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে থাকছে না। কারণ, ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও ছাড়িয়ে গেলেন পিটার শিলটনকেও। ফ্লুমিনেন্সে খেলা ৪৪ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক মঙ্গলবার মারাকানা স্টেডিয়ামে কোপা সুদামেরিকানায় অ্যামেরিকা ডি ক্যালির বিপক্ষে মাঠে নেমেই নতুন রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন। নামের পাশে লিখলেন ১৩৯১টি ম্যাচ।

ফ্লুমিনেন্সের পক্ষ থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে, ফ্যাবিও অ্যামেরিকা ডি ক্যালির বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন ১৩৯১তম ম্যাচ। যা দিয়ে তিনি বিশ্ব রেকর্ডে পিটার শিলটনকে ছাড়িয়ে গেলেন।

তবে পিটার শিলটনের নিজের হিসেবে তার ক্যারিয়ারে ম্যাচের সংখ্যা আরও তিনটি কম, অর্থ্যাৎ ১৩৮৭টি। কিন্তু গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তার নামের পাশে লেখা ১৩৯০ ম্যাচ। ফ্লুমিনেন্সের গোলরক্ষক ফ্যাবিওর নামের পাশে এখন শোভা পাচ্ছে ১৩৯১টি ম্যাচ।

অ্যামেরিকা ডি ক্যালির বিপক্ষে ম্যাচেই ফ্লুমিনেন্স ফ্যাবিওর বিশ্বরেকর্ড গড়া ম্যাচের সংখ্যাকে উদযাপন করতে বিশেষ আয়োজন করে। ফ্যাবিওর জন্য তৈরি করা হয় একটি বিশেষ জার্সি। তিনি ওই জার্সি পরেই ম্যাচটি খেলেছিলেন। তার জন্য বিশেষ নকশাখচিত একটি স্মারক প্লেটও তৈরি করে তাকে উপহার দেয়া হয়। ম্যাচটিতে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে ফ্লুমিনেন্স।

অসাধারণ রেকর্ডটি গড়ে ফ্যাবিও বলেন, ‘যারা আমার জীবনের অংশ, আমার বাবা, মা, বোন, স্ত্রী এবং আমার বন্ধু- সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি সব সময় একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার সতীর্থদের সাহায্য করা। আমি কৃতজ্ঞ; কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া কিছুই সম্ভব হত না।’

ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা তালিকায় এখন শিলটনের আগে ফ্যাবিও রয়েছেন, তারপরের নামগুলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (১,২৮৭), পল বাস্টক (১,২৮৪) এবং রোজেরিও সেনি (১,২২৬)। শীর্ষ পাঁচে রোনালদোই একমাত্র আউটফিল্ড খেলোয়াড়, বাকি সবাই গোলরক্ষক।

ফ্লুমিনেন্স ফ্যাবিওর রেকর্ডের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স (আইএফএফএইচএস) থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। যাদের হয়ে খেলেছেন ফ্যাবিও- ক্রুজেইরোর হয়ে ৯৭৬ ম্যাচ (২০০৫-২০২১), ফ্লুমিনেন্সের হয়ে ২৩৫ ম্যাচ (২০২২-২০২৫), ভাস্কোর হয়ে ১৫০ ম্যাচ (২০০০-২০০৪) এবং ইউনিয়াও বান্দেইরান্তের হয়ে ৩০ ম্যাচ (১৯৯৭)।

বিভিন্ন সময়ে ব্রাজিল জাতীয় দলে ডাক পেয়েও অভিষেক হয়নি ফ্যাবিওর। অর্থ্যাৎ, তার ক্যারিয়ারে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ নেই। তবে বয়সভিত্তিক দলের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি।

যদিও ক্লাবের হয়ে ২৭টি শিরোপা জয় করেছেন তিনি। যার মধ্যে একটি কোপা আমেরিকা এবং একটি কোপা লিবার্তাদোরেসও আছে। তিনি ফ্লুমিনেন্সের সাথে শেষ ক্লাব বিশ্বকাপেও খেলেছিলেন এবং সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ৪৫ বছনের পা রাখবেন ফ্যাবিও।

আইএইচএস/

