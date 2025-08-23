কেইনের হ্যাটট্রিক, ৬ গোল দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু বায়ার্নের

কেইনের হ্যাটট্রিক, ৬ গোল দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু বায়ার্নের
আরবি লাইপজিগকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে জার্মান বুন্দেসলিগা শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। গতকাল শুক্রবার এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন দলের মূল তারকা হ্যারি কেইন।
ঘরের মাঠ অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্নকে প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের ২৭ মিনিট পর্যন্ত। বেভারিয়ানদের হয়ে প্রথম গোল করেন মাইকেল অলিসে।
২৭ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন অলিসে। মাত্র পাঁচ মিনিট পর লুইস দিয়াজ গোল করে হোম দর্শকদের উল্লাসে ভাসান। সেই গোলটি আসে কেইন ও সের্গে গ্যানাব্রির দারুণ সমন্বয়ে তৈরি আক্রমণ থেকে। গ্যানাব্রি হিল পাস দিয়ে দিয়াজকে বল বাড়ান, আর দিয়াজ ক্রসবারের নিচ দিয়ে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান। এতে ২-০ তে এগিয়ে যায় বায়ার্ন।
অলিস তার দ্বিতীয় গোলটি করেন মাত্র দুই মিনিট পর। লাইপজিগের দুই ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে ফরাসি উইঙ্গারকে সুযোগ করে দেন গ্যানাব্রি। জামাল মুসিয়ালার ইনজুরির কারণে অলিসেকে এদিন বায়ার্নের হয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় খেলতে হয়। ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বায়ার্ন।
বিরতির পর লাইপজিগ কিছুটা ভালো খেলে। নতুন কোচ ওলে ওয়ার্নারের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই হয়তো মাঠে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে তারা। উল্লেখ্য, ওয়ার্নার এই সপ্তাহে নতুন ক্লাবের হয়ে বুন্দেসলিগায় অভিষেক করা ছয় কোচের একজন।
দ্বিতীয়ার্ধে ১৩ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক করেন কেইন। ৬৪ মিনিটে দিয়াজের পাস থেকে নিজের প্রথম ও দলের চতুর্থ গোল করেন ইংলিশ তারকা।
বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি ৬৮ মিনিটে একসঙ্গে চার পরিবর্তন আনেন, কিন্তু লাইপজিগের জন্য তাতেও কোনো স্বস্তি আসেনি।
কেইন নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ৭৪ মিনিটে। এবারও অ্যাসিস্ট করেন দিয়াজ। এর মাত্র তিন মিনিট পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন।যা তার মৌসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক।
শেষ পর্যন্ত ৬-০ গোলের বিশাল জয়ে ২০২৫-২০২৬ বুন্দেসলিগা মৌসুম শুরু করে চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। সুপারকাপ জেতার পর এমন বড় জয় নিঃসন্দেহে বেভারিয়ানদের আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে নিয়ে গেছে।
