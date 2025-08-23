  2. খেলাধুলা

ডেম্বেলের পেনাল্টি মিস, তবুও ঘরের মাঠে জয় দিয়েই শুরু পিএসজির

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ডেম্বেলের পেনাল্টি মিস, তবুও ঘরের মাঠে জয় দিয়েই শুরু পিএসজির

উসমান ডেম্বেলে পেনাল্টি মিস করলেও ফরাসি লিগ ওয়ানে নিজেদের প্রথম হোম ম্যাচে জয় পেয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। এই ম্যাচে আঞ্জেরকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। শুক্রবার লিগ চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ফাবিয়ান রুইজ।

এর আগে গেল সোমবার ফরাসি লিগ ওয়ানে ২০২৫-২০২৬ মৌসুম শুরু করে পিএসজি। ওই ম্যাচে দ্য প্যারিসিয়ানদের আতিথ্য দিয়েছিল নাঁতে।

আগামী মাসে ঘোষিত হতে যাওয়া ব্যালন ডি’অরের অন্যতম প্রতিযোগী ডেম্বেলে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ড প্রথমার্ধের মাঝপথে হুয়াও নেভেসের উপার্জিত পেনাল্টিটি নষ্ট করেন, বলটি ক্রসবারের অনেক ওপর দিয়ে মেরে দেন। যা ডেম্বেলেকে ব্যালন ডি'অর জয়ের পথে কিছুটা হলে পিছিয়ে দিয়েছে।

গোলের সুযোগ নষ্ট করলেও পিএসজি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে। ৫০ মিনিটে রুইজ দারুণভাবে বক্সের মাঝখান থেকে ডান পায়ে গোল করে সেই আধিপত্যের প্রতিফলন ঘটান। এ ফলাফলে আঞ্জেরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে পিএসজির টানা জয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১১।

গত মাসে ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে চেলসির কাছে হারের পর লুইস এনরিকের দল নতুন মৌসুমের প্রথম তিনটি ম্যাচই জিতেছে। তারা গত সপ্তাহে টটেনহ্যামকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ইউরোপিয়ান সুপার কাপ জেতে। এছাড়া লিগের প্রথম ম্যাচে নাঁতের মাঠে ১-০ ব্যবধানে জয় পায়।

ইতিমধ্যেই ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া ইতালিয়ান গোলরক্ষক গিয়ানলুইজি দোনারুমাকে এদিনও স্কোয়াডে রাখা রাখেনি পিএসজি। নতুন চুক্তি করা লুকাস শেভালিয়ারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় গোলবার পাহারার।

পিএসজির পরবর্তী ম্যাচ আগামী ৩১ আগস্ট, তুলুজের বিপক্ষে। বর্তমানে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে এনরিকের দল।

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।