প্রতিপক্ষকে ৫ গোল, ৪ বছরে প্রথমবার টেবিলের শীর্ষে চেলসি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৫-২০২৬ মৌসুমটা ভালোভাবে শুরু করতে পারেনি চেলসি। মৌসুমের প্রথম ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল তারা। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ব্লুজরা প্রমাণ দিয়েছে, তারা যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্লাব।
গতকাল শুক্রবার মৌসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে চেলসি। দলের অন্যতম প্রধান তারকা কোল পালমার না থাকলেও নবাগত ফুটবলাররা এই জয়ে বড় অবদান রেখেছেন। .
লন্ডন স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত জয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে চেলসি।
হুয়াও পেদ্রো, পেদ্রো নেটো, এনজো ফার্নান্দেজ, ময়েসেস কাইসেডো ও ত্রেভো চালোবাহ গোল করে চেলসিকে দারুণ জয় এনে দেন। যদিও ম্যাচের শুরুতে ব্রাজিলিয়ান তারকা লুকাস পাকেতার চমকপ্রদ শটে ওয়েস্ট হ্যাম এগিয়ে গিয়েছিল। তবে এরপর আর তারা দাঁড়াতে পারেনি।
এটি হয়তো চেলসির সাময়িক সময়ের জন্য শীর্ষস্থান দখল। কারণ বাকি ১৮ দল এখনো মাত্র একটি করে ম্যাচ খেলেছে। তবুও এক বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি খরচের পর প্রথমবার চেলসির শীর্ষে ওঠাটা প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে। অন্যদিকে ওয়েস্ট হ্যাম নেমে গেছে টেবিলের একেবারে তলায়।
ম্যাচের ৬ মিনিটে পাকেতার দারুণ এক শটে হঠাৎ করেই লিড নেয় ওয়েস্ট হ্যাম। তার শটটি বাঁক খেয়ে ও ডিপ করে জালে জড়িয়ে যায়। তাকিয়ে থাকা ছাড়া চেলসি গোলকিপার রবার্ট সানচেজ আর কিছুই করতে পারেননি।
৯ মিনিট পরেই সমতা ফেরায় চেলসি। নেটোর কর্নার থেকে কুকুরেল্লার ফ্লিক হেডে বল পান হুয়াও পেদ্রো, যিনি নতুন ক্লাবের হয়ে তার প্রথম প্রিমিয়ার লিগ গোল করেন।
একটু পরই জালে বল ফেলেন ওয়েস্ট হ্যামের নিকলাস ফুলক্রুগ। তখন ওয়েস্ট হ্যাম ভেবেছিল, তারা আবারও এগিয়ে গেছে। কিন্তু ভিএআরে অফসাইড ধরা পড়লে গোলটি বাতিল হয়ে যায়।
উল্টো ২৩ মিনিটে এগিয়ে যায় চেলসি। পাকেতা বল হারালে পেদ্রো ক্রসে তুলে দেন নেটোর উদ্দেশ্যে, যিনি ফাঁকায় থেকে ভলিতে গোল করেন।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ১৮ বছর বয়সী এস্তেভাওয়ের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করেন আর্জেন্টাইন তারকা এনজো ফার্নান্দেজ। প্রায় ফাঁকা পোস্টে গোল করেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ওয়েস্ট হ্যামের নতুন গোলকিপার ম্যাডস হারমানসেনের ভুলে চতুর্থ গোল পায় চেলসি। তিনি কর্নার বল ঠেকাতে ব্যর্থ হলে সুযোগ পেয়ে গোল করেন কাইসেডো।
শেষ দিকে আরও একবার হারমানসেনের ভুলে পঞ্চম গোল হজম করে ওয়েস্ট হ্যাম। কর্নার থেকে বল হেডে জালে জড়িয়ে দেন চালোবাহ। ম্যাচের শেষ দিকে হতাশ ওয়েস্ট হ্যাম সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে পড়েন। যা অপমানজনক রাতের প্রতীক হয়ে থাকবে বহুদিন।
