মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন কাপ ফুটবলের ফাইনালে শিবালয়

মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন কাপ ফুটবলের ফাইনালে শিবালয়
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন কাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে শিবালয় উপজেলা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে একপেশে সেমিফাইনালে সিঙ্গাইরকে ৭-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা একেবারে কাছাকাছি চলে গেছে দলটি।
প্রথম সেমিফাইনাল দেখতে মানিকগঞ্জ স্টেডিয়ামে ৬ হাজার ফুটবলপ্রেমী সমবেত হন। প্রত্যাশা ছিল, একটা জমজমাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সেমিফাইনাল দেখা।
কিন্তু শিবালয় ভক্তদের আশা পূর্ণ হলেও সিঙ্গাইর সমর্থক ও সাধারণ ফুটবল অনুরাগীরা হয়েছেন চরম হতাশ। শিবালয়ের গতিময় ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি সিঙ্গাইর।
প্রথমার্ধেই ৪-০ গোলে পিছিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে সিঙ্গাইর। দ্বিতীয়ার্ধেও শিবালয়ের আক্রমণের তীব্রতা অব্যাহত থাকে। এই অর্ধে আরও ৩ গোল করে মোট ৭ গোলের বড় জয় নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে শিবালয়। ৮ নম্বর জার্সিধারী সোহেল রানা অনবদ্য হ্যাটট্রিক উপহার দেন।
খেলা শুরুর দ্বিতীয় মিনিটে হীরা ঘোষের গোলে শিবালয় ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। ৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হানিফ। এরপর সোহেল রানা (২৮) ও রাফি (৪৪) আরও দুটি গোল করেন।
দ্বিতীয়ার্ধে হায়দার ৭০ মিনিটে শিবালয়ের পঞ্চম গোল করেন। তারপর ৭৩ ও ৮৪ মিনিটে পরপর ২ গোল করে সোহেল রানা হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। তিনিই হন প্রথম সেমিফাইনালের সেরা পারফরমার।
আগামী সোমবার (২৫ আগস্ট) দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা ও দৌলতপুর উপজেলা।
