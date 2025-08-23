ভারত সফরে আসছে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল, সূচি চূড়ান্ত

ভারত সফরে আসছে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল, সূচি চূড়ান্ত
আগেই শোনা গিয়েছিল, আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দল ভারত সফরে আসবে। লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের সেই সফরের সূচিও এবার চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কেরেলার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি. আব্দুরাহিমান নিশ্চিত করেছেন, কাতার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা আগামী নভেম্বরে ফিফা ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডোতে ভারতে আসবে। কেরেলায় একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন মেসিরা।
অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আব্দুরাহিমান লিখেছেন, ‘মেসি আসছেন। কাতার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলসহ লিওনেল মেসি কেরালায় প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবেন, এ বিষয়ে অফিশিয়াল কনফার্মেশন মেইল এসেছে।’
মেসি প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে। ওই সফরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল আলবিসেলেস্তারা। সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছিল ১-০ গোলে।
আর্জেন্টিনা দল আসলেও মেসি সেখানে থাকবেন কিনা, তা নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের কারো কারো মনে প্রশ্ন ছিল। সে বিষয়ে ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, আর্জেন্টিনা জাতীয় দল কেরালা সফরে আসবে এবং মেসিও দলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন, ‘কেরালা এমন এক ভূমি, যেখানে ফুটবল জাতি ও সংস্কৃতির সীমারেখা ছাড়িয়ে ভালোবাসা ও আবেগ দিয়ে গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের সফর আমাদের এই ভালোবাসারই প্রতিফলন। লিওনেল মেসি, যিনি ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার, তাকেও এই সফরে দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।’
উল্লেখ্য ২০১১ ভারতে সফর শেষ করে বাংলাদেশেও এসেছিলেন মেসি। ওই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল আর্জেন্টিনা। খেলায় মেসিরা জিতেছিলেন ৩-১ গোলে।
৩৬ বছরের শিরোপাখরা কাটিয়ে ২০২২ সালে মেসির নেতৃত্বে কাতার বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। যে শিরোপা মেসির বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারকে পূর্ণতা এনে দিয়েছিল।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মিয়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। সেখানে ৩৮ বছর বয়সেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে চলছেন আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা।
এমএইচ/এএসএম