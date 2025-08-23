ট্রাম্প একজন ভালো অ্যাথলেট, সুযোগ পেলে নামবেন বিশ্বকাপ খেলতে!
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা। এরই মধ্যে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য একটি স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বকাপ নিয়ে এরই মধ্যে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সঙ্গে নানা সময় বৈঠক করতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টকে। নানা সময় তারা বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবিও তোলেন।
এবার যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সম্পর্কিত খবরের শিরোনাম হয়েছেন খুবই মজার একটি মন্তব্য করে। ফিফা সভাপতির সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজেকে ‘খুব ভালো একজন ক্রীড়াবীদ’ দাবি করে ট্রাম্প বলে বসলেন, সুযোগ পেলে বিশ্বকাপেও খেলতে নেমে যেতে পারেন তিনি। শুধু তাই নয়, রসিকতা করে তিনি বলেন, শর্টস পরেও তাকে খুব ভালো দেখাবে।
ফুটবলারদের আয়ের পরিমাণ দেখে হয়তো কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন মার্কিস প্রেসিডেন্ট। সে কারণে মন্তব্য করলেন, ‘আমি হয়তো খেলব। কারণ, ফুটবলাররা কি পরিমাণে টাকা আয় করছে, সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি...। সুতরাং, আমিও চেষ্টা করবো এবং খেলবো।’
হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি সামনে রেখে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে পাশে রেখে সাংবাদিকদের সামনে এসব রসালো মন্তব্য করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তার করা মন্তব্যে সাংবাদিক ও উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। একই সময় ট্রাম্প তার ছোট ছেলে ব্যারনকে একজন প্রতিশ্রুতিশীল ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবেও তুলে ধরেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমার ছেলে খুব ভালো ক্রীড়াবিদ এবং সে একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের ভালো দিক হলো, তার উচ্চতা। আর ভালো দিক হলো - তার উচ্চতা ৬ফুট ৯ ইঞ্চি।’
এ কথা শুনে হেসে দেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। হাসিমুখে ট্রাম্পকে উত্তর দেন, মাঠে এই উচ্চতা কিন্তু সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করে না।
আইএইচএস/