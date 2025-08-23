হাইভোল্টেজ ম্যাচে ম্যানসিটিকে হারালো টটেনহ্যাম
গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির দুর্দশার চিত্র আরও একবার নতুন করে দেখা গেলো নতুন মৌসুমে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচে ঘরের মাঠে টটেনহ্যাম হটস্পারের কাছে ২-০ গোলে হারলো পেপ গার্দিওলার দল।
উলভসকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এবারের মৌসুম শুরু করেছিল ম্যানসিটি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে এসে শক্ত প্রতিপক্ষের সামনে মুখ থুবড়ে পড়লো।
অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এলো টটেনহ্যাম। ড্যানিশ ফুটবল ম্যানেজার থমাস ফ্রাঙ্ক ব্রেন্টফোর্ড থেকে এসে নতুন দলের দায়িত্ব নিয়ে দারুণ সূচনা করেছেন।
লড়াই সমান তালে হলেও ৩৫ মিনিটে এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। ব্রেনান জনসন গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আরও এক গোল। এবার ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হোয়াও পালহিনহা।
স্পার্সরা প্রেসিং ফুটবল এবং সলিড ডিফেন্সে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ফলে আরলিং হালান্ড, তিজানি রেইজ্যান্ডার্সরা গোলমুখ খুলতে পারেননি।
