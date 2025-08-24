আর্সেনালের ৫ গোলের জয়ে দুশ্চিন্তা সাকা-ওডেগার্ডের চোট

আর্সেনালের ৫ গোলের জয়ে দুশ্চিন্তা সাকা-ওডেগার্ডের চোট
ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে দাপুটে এক জয় তুলে নিলো আর্সেনাল। নতুন মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে গানাররা ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষকে।
প্রথমার্ধে ঠিক নিজেদের খেলাটা খেলতে পারেনি আর্সেনাল। তবে ৩৪ মিনিটে কর্নার থেকে পাওয়া বলে হেডে দলকে এগিয়ে নেন জুরিয়েন টিম্বার। বিরতির ঠিক আগে বুকায়ো সাকা জালে বল পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আলো কাড়েন নতুন স্ট্রাইকার ভিক্টর গিওকেরেস। প্রথমার্ধে গোল মিস করলেও বিরতির পর মাত্র তিন মিনিটেই আর্সেনালের হয়ে নিজের প্রথম গোল করেন সুইডিশ তারকা। এর কিছুক্ষণ পর আবারও গোল করেন টিম্বার, নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন।
শেষ দিকে আলো ছড়ান মাত্র ১৫ বছর বয়সী ম্যাক্স ডাওম্যান। আর্সেনালের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে দারুণ পারফরম্যান্স দেখান তিনি।
ইনজুরি টাইমে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের ফাউলের শিকার হয়ে দলকে পেনাল্টি এনে দেন। সেই পেনাল্টি থেকে গিওকেরেস নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোলটি করেন।
তবে আনন্দঘন এই রাতে দুশ্চিন্তার কারণও তৈরি হয়েছে গানার শিবিরে। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড ম্যাচের শুরুতেই কাঁধে চোট পান, আর দ্বিতীয়ার্ধে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে মাঠ ছাড়তে হয় সাকাকে।
ম্যাচের আগে নতুন সাইনিং এবেরেচি এজেকে পরিচয় করায় আর্সেনাল। ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে ৬৮ মিলিয়ন পাউন্ডে আসা এই ইংলিশ তারকাকে সমর্থকরা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানান।
এমএমআর