চেলসিকে খেপিয়ে ৫ গোল খেলো ওয়েস্টহ্যাম

চেলসিকে খেপিয়ে ৫ গোল খেলো ওয়েস্টহ্যাম
এক গোল দিয়ে পাঁচ গোল খেলো ওয়েস্টহ্যাম। ম্যাচের শুরুতেই চেলসির জালে বল ঢুকিয়ে যেন মহাঅপরাধ করে ফেলে দলটি! তারপর ওয়েস্টহ্যামকে নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা করেছে চেলসি।
লন্ডন স্টেডিয়ামে কোল পামারকে ছাড়াই ব্লুজরা ৫-১ গোলের দাপুটে জয়ে মৌসুমের প্রথম তিন পয়েন্ট তুলে নিয়েছে এবং উঠে গেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের পর এই প্রথম চেলসি শীর্ষস্থানের স্বাদ পেলো।
ম্যাচের শুরুটা ছিল ওয়েস্টহ্যামের জন্য আশাব্যঞ্জক। মাত্র ৬ মিনিটে লুকাস পাকেতার দারুণ এক দূরপাল্লার শটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। কিন্তু আনন্দ স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। ৯ মিনিট পরই হোয়াও পেদ্রোর হেডে সমতায় ফেরে চেলসি।
২৩ মিনিটে পেদ্রোর পাস থেকে নিখুঁত ভলিতে জালে বল পাঠান পেদ্রো নেতো। এরপর তরুণ ব্রাজিলিয়ান এস্তেভাওয়ের দুর্দান্ত দৌড় ও নিখুঁত পাসে তৃতীয় গোল করেন এনজো ফার্নান্দেজ। প্রথমার্ধেই ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্লুজরা।
বিরতির পরও থামেনি চেলসি। ৫৪ মিনিটে কর্নার থেকে তৈরি হওয়া গোলমাল কাজে লাগিয়ে গোল করেন মোইসেস কাইসেডো। আর ৬৪ মিনিটে আরেকটি কর্নার থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান আরও বাড়ান ট্রেভোহ চালোবাহ।
ম্যাচের শেষদিকে ওয়েস্টহ্যামের ডিফেন্স ও গোলরক্ষকের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন গোলরক্ষক মাডস হারম্যানসেনের ভুলের জন্য কমপক্ষে দুটি গোল হজম করে অতিথিরা। হতাশাজনক এই হারের পর টেবিলের একেবারে তলানিতে নেমে গেছে ওয়েস্টহ্যাম।
এমএমআর