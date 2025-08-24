সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ
নেপালকে সহজেই হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা
সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। রোববার ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশের মেয়েরা সহজেই ৩-০ গোলে হারিয়েছে নেপালকে। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ২-০ গোলে এগিয়েছিল। গোল করেছেন থুইনু মারমা, সুরভী আকন্দ প্রীতি ও রিয়া।
সুযোগের পর সুযোগ পাওয়ার পরও বাংলাদেশকে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪১ মিনিট পর্যন্ত। এক সময় মনে হয়েছিল গোলশূন্য থেকেই বিরতিতে যেতে হতে পারে। তবে প্রথমার্ধের শেষ চার মিনিটে দুই গোল করে ম্যাচটি নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে আনে বাংলাদেশের মেয়েরা।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ৩-১ গোলে ভুটানকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে হেরে যায় ভারতের কাছে। শিরোপার দৌড়ে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে বাকি ম্যাচগুলো জিততে হবে। তিন ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ।
টানা তিন ম্যাচ জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। চার দলের এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে ডাবল লিগ ভিত্তিতে। বাংলাদেশের পরের তিন ম্যাচ ২৭ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে, ২৯ আগস্ট ভুটানের বিপক্ষে এবং ৩১ আগস্ট ভারতের বিপক্ষে।
লিগ শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দেশ হবে চ্যাম্পিয়ন। দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগ ছাড়া সবগুলোতেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছে
