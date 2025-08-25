দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ে ফিরলো না ম্যানইউ

দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ে ফিরলো না ম্যানইউ
প্রথম ম্যাচটা ছিল ম্যানইউর জন্য হাইভোল্টেজ। শিরোপার অন্যতম দাবিদার আর্সেনালের মুখোমুখি হয়েছিল মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই। শক্তির ব্যবধান এখন অনেক। তবুও পুরো ম্যাচ ঠেকিয়ে রেখেছিল গানারদের। একটিমাত্র ভুলে হোঁচট খেতে হলো। হারতে হলো ১-০ গোলে।
আজ ছিল মৌসুমে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ। ফুলহ্যামের মাঠে গিয়ে খেলতে হয়েছে রুবেন আমোরিমের শিষ্যদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজও তাড়া করলো ম্যানইউকে। আত্মঘাতি গোলে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলো না তারা। ফুলহ্যামের সঙ্গে ড্র করতে হলো ১-১ গোলে।
ফুলহ্যামের মাঠ ক্রাভেন কটেজে গিয়ে এর আগে টানা ৮টি ম্যাচ জিতেছিল ম্যানইউ। এবার সেই ছন্দে ভাটা পড়লো। আট ম্যাচ পর ক্রাভেন কটেজে জয় পেলো না রেড ডেভিলরা।
জিততে না পারলেও একটি পয়েন্ট নিয়ে স্বান্তনা হিসেবে নিতে হচ্ছে কোচ রেড ডেভিলদের। ম্যাচের বয়স প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না কেউ। এমন সময়, ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দিয়েছিল ফুলহ্যাম।
রদ্রিগো মুনিজ বল নিজেদের জালে জড়িয়ে ম্যানইউকে এগিয়ে দেন ১-০ ব্যবধানে। পিছিয়ে পড়ে অবশ্য ফুলহ্যাম মরিয়া হয়ে খেলতে তাকে। যার ফলশ্রুতিতে ৭৩ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান এমিলি স্মিথ রুয়ে।
ম্যানইউর জন্য বড় দুর্ভাগ্য, ম্যাচের প্রথমার্ধেই পেনাল্টি পেয়েছিল তারা। কিন্তু দলীয় অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ পেনাল্টি শট মিস করেন। যার ফলে এগিয়ে যাওয়ার দারুণে সুযোগটাও কাজে লাগাতে পারেনি তারা।
