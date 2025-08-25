এমবাপের জোড়া গোল ভিনিসিয়ুসের জাদুতে রিয়ালের দ্বিতীয় জয়

এমবাপের জোড়া গোল ভিনিসিয়ুসের জাদুতে রিয়ালের দ্বিতীয় জয়
লা লিগায় ওভিয়েদোর মাঠে রোববার দুর্দান্ত এক জয় ছিনিয়ে নিলো রিয়াল মাদ্রিদ। কোচ জাবি আলোনসো শুরুতে বেঞ্চে রেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। এক গোলে সহায়তার পর নিজেও একটি গোল করে দলের ৩-০ গোলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ভিনিসিয়ুস। দলের হয়ে জোড়া গোল করেন ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে।
এবারের মৌসুমে টানা দুই ম্যাচে শতভাগ জয় ধরে রাখা তিন দলের একটি রিয়াল মাদ্রিদ। তবে শীর্ষস্থান দখল করেছে ভিয়ারিয়াল, যারা জিরোনাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে।
এছাড়া ওসাসুনা ১-০ গোলে হারিয়েছে ভ্যালেন্সিয়াকে এবং রিয়াল সোসিয়েদাদ দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও এস্পানিওলের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে।
প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রাজিলের আরেক ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। জুন মাসে ক্লাব বিশ্বকাপের পর এটাই ছিল তার প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। প্রথমার্ধে কয়েকটি ভালো সুযোগ পেলেও গোলের দেখা পাননি।
অবশেষে ৩৭ মিনিটে রিয়াল গোলের খাতা খোলে। আর্দা গুলারের দুর্দান্ত পাস নিয়ন্ত্রণ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু শটে বল জালে পাঠান এমবাপে।
পুরো ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধেই তাদের শট ছিল ১৭টি, যেখানে ওভিয়েদো মাত্র একবার চেষ্টা করতে পেরেছিল।
ম্যাচের ৮৩ মিনিটে ভিনিসিয়ুস মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নিয়ে এমবাপেকে বাড়িয়ে দেন, আর তিনি নিচু শটে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন।
স্টপেজ টাইমে পাল্টা আক্রমণ থেকে ভিনিসিয়ুসের নির্ভুল ফিনিশে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-০।
এমএমআর